AMD vypustilo ovladače s Radeon Super Resolution

Aktualizace: Společnost AMD právě vypustila do světa ovladače Společnost AMD právě vypustila do světa ovladače Adrenalin Edition 22.3.1 WHQL , které přinášejí slíbené technologie Radeon Super Resolution (RSR) Technology, AMD Link a Radeon Image Sharpening (RIS). O níže uvedeném Privacy View se však v poznámkách nepíše a také se bohužel ukázalo, že Radeon Super Resolution (alespoň zatím) nepodporují integrované Vegy.

Dále zpráva pokračuje v původním znění:

FidelityFX Super Resolution (FSR) je v podstatě základ pro Radeon Super Resolution (RSR), který zařídí, aby FSR fungovala na všech hrách a nejen na těch, které tuto funkci přímo podporují. Máme se ale připravit na to, že RSR nebude v takovýchto případech fungovat stejně dobře jako přímo podporované FSR. Nebude totiž upscalovaná pouze 3D grafika, ale celý obraz včetně textů a menu, čili výsledek má být méně kvalitní, ale o tom se ještě přesvědčíme, a to už brzy.

AMD pochopitelně považuje Radeon Super Resolution za významné vylepšení, takže se nás na ně snaží nalákat pomocí krátkého teaseru. Bude to totiž hlavní trumf v souboji s konkurenční technologií DLSS, která takto univerzální zdaleka není a uvidíme, zda někdy vůbec bude, což se vyloučit rozhodně nedá.

Dle tohoto teaseru máme od RSR očekávat (až) 1,7x vyšší výkon, čili FPS, a to v případě že namísto nativního 4K/Ultra HD bude systém grafiku upscalovat na toto rozlišení z výchozích 1440p. To se týká konkrétně titulu Warframe testovaného na PC s Ryzenem 7 5800X a Radeonem RX 6700 XT, přičemž v jiných to samozřejmě může být odlišné.

Co se týče kompatibility, nelze pochopitelně očekávat, že RSR bude k dispozici i pro majitele GeForce. V případě FSR je to možné, neboť jde o funkci ovládanou z prostředí nastavení jednotlivých her, ovšem RSR bude součástí radeonových ovladačů, které na systému s grafikou od NVIDIE nevyužijeme.

Radeon Super Resolution by logicky měl fungovat stejně jako FidelityFX Super Resolution na kartách RX 400 a novějších a také na APU Ryzen, pokud ty splňují hardwarové požadavky dané hry.

Vedle toho nové ovladače nabídnou ještě dvě novinky, a sice AMD Link pro streamování a hraní s přáteli na dálku a pak i AMD Privacy View, která má ochránit obsah naší obrazovky od slídivých pohledů, a to pomocí sledování očí kamerou.



Ceny souvisejících / podobných produktů: