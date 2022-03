AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 přijde na jaře, vypadá výborně

AMD právě dnes vyslalo do světa nové ovladače Adrenalin Edition 22.3.1 , které nabízí technologii Radeon Super Resolution, jež však bohužel dle poznámek aktuálně nefunguje na integrovaných Radeonech, ale pouze na samostatných Radeonech RX 5000 a 6000. Je to škoda, neboť právě na APU bychom mohli takovou technologii velice dobře zužitkovat.

Samotné hry pak musí nabízet exkluzivní režim plné obrazovky, aby bylo možné použít Radeon Super Resolution, což je v podstatě univerzálně fungující FidelityFX Super Resolution 1.0. A právě tato technologie bude relativně brzy k dispozici ve verzi 2.0.

AMD už se s FidelityFX Super Resolution 2.0 netají a my dobře víme, že půjde stále o technologii, která bude univerzální, čili nebude jako DLSS spoléhat na víceméně specializovaný hardware (jádra Tensor), ale na prosté grafické shadery. Ty mají i jiné karty, a tak bude FSR 2.0 stejně jako verze 1.0 na nich také fungovat, což znamená dle ComputerBase i Intel Arc Alchemist či NVIDIA GeForce.

Od samotného AMD se ale zatím dozvíme jen zcela základní věci spojené konkrétně s titulem Deathloop.





Sami si můžete stáhnout výše uvedené snímky, které byly uploadovány v rozlišení 2500 x 1406 a ukazují jednak výchozí kvalitu v nativně renderovaném 4K, pak režim quality na FSR 1.0 a to samé na FSR 2.0. Všechny obrázky jsou zvětšeny na 300 procent, aby vynikly rozdíly.

A pokud AMD tyto výsledky nijak nepřibarvuje, je třeba říci, že FSR 2.0 vypadá výtečně a v několika ohledech předčí i nativně renderovaný obraz ve 4K. Stačí se podívat na kabely či kontrastní hrany objektů, které jsou s FSR 2.0 lépe vyhlazené a dokonce i textury jsou detailnější. Na druhou stranu to vypadá, že to FSR 2.0 s ostrostí možná až moc přehání, jak je vidět v pravé části snímků, když se zaměříme na onen červený objekt či texturu a jeho barevný přechod u spodního rohu. Ten je v nativním 4K zcela hladký a plynulý, zatímco s FSR 2.0 je vidět proužkovaný gradient. Celkově vzato je ale výsledek FSR 2.0 velice dobrý, ostatně ani moderní verze DLSS nejsou zcela bez chyb.

Ještě si ale s hodnocením počkáme na to, až bude FSR 2.0 opravdu k dispozici. Zvědaví můžeme být na to, jak se předvede v pohybu (výše uvedené video není moc průkazné) a také jaké to bude s nastavením nižšího vstupního rozlišení, čili v nižších kvalitách. AMD je však zatím na cestě ukázat, že to jde i univerzálně a bez AI.



