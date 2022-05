SMIC: poptávka po PC a chytrých telefonech se prudce propadla

Asus sám zaznamenal prudký pokles poptávky po nových PC a o tom samém mluví i Mercury Research s tím, že z poklesu poptávky dokázala vytěžit společnost AMD. Jde ostatně o logický vývoj, neboť podíl firmy AMD dříve naopak klesal, což se dělo v době nedostatku, takže je vidět, že když mají zákazníci opravdu na výběr, mohou sahat spíše po Ryzenech.

Nyní se ozvala firma SMIC, největší čínský výrobce čipů na zakázku, který je s podílem 5,3 % na 5. místě na světě. Její CEO Čao Chaj-ťün analytikům prozradil, že sám pozoruje prudký pokles poptávky po chytrých telefonech, osobních počítačích a také obecně domácí elektronice.

Ovšem nejde tu jen o přirozené snížení poptávky lidí, kteří už nemají zájem o nové produkty třeba proto, že si je nedávno pořídili nebo že začali více šetřit. Jde tu také o velice prudký pokles prodejů na Ukrajině a v Rusku, přičemž příčiny asi není třeba uvádět. Vedle těchto zemí je ale situace složitá také v domovině firmy SMIC, kde stále platí na řadě míst přísné lockdowny, a mnoho lidí tak má jiné starosti, než je shánění nového počítače či obecně elektroniky. Právě pokles na čínském trhu zasahuje firmu SMIC nejvíce a dle jejího šéfa mohou výrobci telefonů počítat s tím, že za letošní rok na něj dodají o 200 milionů kusů méně, což je obrovský propad vzhledem k tomu, že loni se jich na čínský trh dostalo cca 330 milionů

To lze asi těžko svádět jen na lockdowny, nicméně tak či tak to pro SMIC představuje rušení objednávek na nové čipy pro telefony a také to, že jejich výroba letos zabere jen 29 procent celkové kapacity, zatímco loni to bylo 50 procent.

Nejde přitom jen o nižší zájem zákazníků, ale také o problémy s výrobou. Samotný SMIC má v uzavřené Šanghaji několik továren, které udržuje v chodu jen za cenu toho, že necelé dvě třetiny zaměstnanců v nich už delší dobu prakticky žije. Díky tomu tak může za druhé čtvrtletí počítat s pouze 5% snížením produkce.

Díky tomu všemu by se ovšem mohl dříve vyřešit celosvětový nedostatek výrobních kapacit, který měl dle některých přetrvat až do příštího či dokonce přespříštího roku . Záleží pochopitelně na tom, o jaké čipy a kapacity tu jde, nicméně v poslední době přichází v tomto ohledu spíše pozitivní zprávy.