Asus varuje před dalším výrazným poklesem trhu s PC

Asus mluví jednak o prodeji (svých) desktopových a notebookových PC za právě probíhající druhý kvartál a předpokládá asi 10procentní pokles, přičemž v případě jeho komponent pro DIY, což jsou především základní desky a grafiky, zde půjde o 10 až 15 procent, a to mezikvartálně.

Zájem je tak zřejmě ještě nižší než v první části roku, a tak ani není divu, že se vrací akce na podporu prodejů Radeonů , která byla přitom evidentně šita horkou jehlou. AMD totiž předběžně představilo nový Raise The Game bundle s tím, že ještě ani nemá k dispozici všechny potřebné informace jako třeba to, se kterými prodejci vůbec spolupracuje a co vůbec nabídne ke svým Radeonům jako dárek. Mluví se však o hrách Saint's Row a Sniper Elite 5.