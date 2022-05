Intel CEO: nedostatek čipů potrvá až do roku 2024, kvůli čemu?

Patrick Gelsinger nám ukazuje především to, že informace ohledně vývoje celosvětové nabídky a poptávky čipů jsou v podstatě bezcenné, a to i pokud posloucháme přední zástupce průmyslu, jako je i on sám. Ostatně máme ještě v paměti vývoj v samotném Intelu, který před několika lety pociťoval značný nedostatek vlastních 14nm kapacit, jehož konec byl také několikrát oddalován. A to šlo o jednu firmu, ne o celosvětový trh, o němž k nám proudí rozporuplné informace, neboť společnost Counterpoint Research nedávno hlásila, že konec nedostatku se blíží.

Je tu také otázka, zda neexistuje či neexistoval zásadní rozpor v tom, co si lidi jako Gelsinger sami mysleli a co vypouštěli na veřejnost. Bylo by totiž velice podivné, kdyby si zrovna šéf Intelu dříve neuvědomoval to, co jej nyní dle jeho vlastních slov nyní přimělo změnit názor.



rozhovoru pro CNBC totiž Gelsinger uvedl, že "... celkový nedostatek čipů přetrvá až do roku 2024 a neskončí v roce 2023, jak jsme si mysleli dříve, neboť nyní se objevuje nedostatek výrobních strojů, kvůli čemuž bude rozjezd výroby v nových továrnách složitý".

Gelsinger přitom říká, že jeho Intel je na tom v tomto ohledu lépe než jiné firmy, neboť prostě a jednoduše nespoléhá jen na kapacity výrobců čipů a má především své vlastní. Podivné je však to, že by si šéf Intelu až doposud neměl uvědomovat přicházející problém s nedostatečnou nabídkou výrobních strojů, což jsou například litografické skenery od ASML či jiných firem. Právě společnost ASML nedávno oznámila , že zdaleka nedokáže plnit objednávky ani na DUV stroje, což by ale mělo být průmyslovým insiderům jasné už mnohem dříve, než dodací lhůty skutečně narostly na více než rok.

Nejde přitom jen o potřebné stroje pro výbavu továren, které by se mohly ukázat jako nedostatkové. Čili abychom se nedivili, kdyby se časem objevil opět nějaký "zbrusu nový a neočekávatelný" problém, jako je třeba nedostatek křemíkových waferů nebo možná spíše zaměstnanců pro nové továrny a vyřešení nedostatku čipů se opět posunulo.