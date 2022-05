AMD dokázalo ve všech CPU segmentech navýšit svůj podíl

Nová čísla firmy Mercury Research se týkají prvního letošního kvartálu a zcela jasně ukazují výrazné oživení prodejů procesorů firmy AMD, a to kupodivu i v desktopovém sektoru. Intel totiž na začátku tohoto roku téměř zkompletoval svou nabídku desktopových Alder Lake, což nejsou vůbec špatné procesory, a to zvláště pokud jde o levnější modely, proti nimž AMD nemělo ani co postavit.