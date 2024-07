Snapdragon 8 Gen 4 by mohl být efektivní a s 8 W nabídnout max. výkon konkurence

Problémem moderních mobilních procesorů je většinou to, že se zlepšující efektivita nevyužívá k prodloužení výdrže, ale spíše ke zvýšení výkonu. To se ukázalo např. u procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, kde tento čip bral v testech okolo 11-13 W , a to u pasivně chlazeného procesoru v malém těle smartphonu není zrovna ideální. Připravovanýby měl být výrazně efektivnější, nicméně ani zde není zrovna jisté, že by se měla snižovat spotřeba. V minulosti se už několikrát mluvilo o tom, že by se frekvence měla dostat přes 4 GHz , zmiňovala se i frekvence 4,2 GHz . Nyní se objevují informace o tom, jak se má efektivita vlastně posunout.