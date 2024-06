Mobilní Snapdragon 8 Gen 4 údajně běží na frekvenci 4,2 GHz

Mobilní procesory pro telefony se předhání ve vysokém výkonu více, než v nižší spotřebě, což je trochu škoda. Nový Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (SM8750) by ve výkonu měl být opět výrazným skokanem. Objevily se totiž zákulisní informace o tom, že laboratorní prototyp, který měl být vyroben pomocí 3nm procesu u TSMC, byl spatřen s opravdu velmi vysokou frekvencí nejsilnějšího jádra 4,2 GHz. Pro zajímavost, Apple A17 Pro má frekvenci okolo 3,8 GHz, a ještě připomeňme, že Qualcomm by chtěl dosáhnout na 4,26 GHz. Podle úniku toto mělo stačit na dosažení výkonu 3000 bodů v benchmarku Geekbench, pokud jde o jeho jednovláknovou variantu. Vícevláknový výsledek měl dosáhnout 10 tisíc bodů.

Pro srovnání, procesor Apple A17 Pro je okolo 2900-3000 bodů v ST, resp. 7200-7900 bodů v MT. Nynější Snapdragon 8 Gen 3 se pohybuje okolo 2150-2200 bodů, resp. 6700-7500 bodů v MT, MediaTek Dimensity 9300 je o trochu výkonnější. Frekvence přes 4,0 GHz je pro mobilní telefon opravdu hodně vysoká a s otazníkem se jistě ptáme na to, co to udělá se spotřebou a teplotami.

Nezodpovězenou otázkou je ale především to, jak byl tento prototyp chlazen. Je dobře známo, že mobilní procesory z telefonů jsou v jejich tělech nastaveny na nižší frekvence a výkony, než kterých jsou schopny. Je tak docela dobře možné, že prototyp měl podstatně větší prostor k chlazení, což umožnilo dosáhnout tyto vysoké výkony, ale v praxi (tzn. uvnitř telefonu) se k nim kvůli teplotním i dalším omezením nedostane. Očekává se, že by procesor mohl být představen v říjnu s tím, že první telefony se patrně objeví počátkem příštího roku.