Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 možná poběží až na 4 GHz

Úniky hovoří o tom, že nový Snapdragon 8 Gen 4 běží na velmi vysokých taktech a 4GHz hranice není nesplnitelným snem. Zde by bylo dobré dodat, že frekvence nejvýkonnějších jader se už roky obvykle pohybuje kolem hranice 3 GHz, resp. postupně mírně roste a dnes jsme většinou někde kolem 3,3 GHz, takže toto by bylo opravdu velmi výrazným skokem nahoru. Na druhou stranu takový Apple ve svém procesoru A17 Bionic už dnes dosahuje frekvence téměř 3,8 GHz, což mu zaručuje velmi dobré výsledky v jednovláknových nasazeních (naopak ve vícevláknových ho dnes už překonávají vlajkové lodě jiných výrobců ). Další změnou by mělo být to, že tato extra výkonná jádra by tu měla být rovnou dvě, takže z konfigurace 1+5+2 se dostaneme na 2+6+0. Předpokládá se, že procesor bude vyráběn u TSMC pomocí 3nm procesu.