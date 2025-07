Také Samsung ztrácí zákazníky, Qualcomm má Snapdragon 8 Elite Gen 2 vyrábět jen u TSMC

Samsung na tom není moc dobře. Ten sice už dostal Zatím to nevypadá, že by slibně vypadající nové výrobní procesy společností Intel a Samsung měly udělat nějak výraznou díru do světa. I když oba procesy testují firmy, které by měly zájem o výrobu, a testy obvykle nedopadaly úplně špatně, několik z nich se nakonec rozhodlo zůstat u TSMC. Nvidia se už v květnu nechala slyšet, že Intel vypadává ze hry a v dnešní situaci je jedinou možností TSMC . Intel sám asi proces 18A zruší pro nové externí zákazníky a pomocí procesu se budou vyrábět jen některé jeho procesory a již nasmlouvané čipy pro Amazon a Microsoft. Jenže anina tom není moc dobře. Ten sice už dostal výtěžnost 2nm procesu na docela dobré, ale stále ne plně dostatečné hodnoty, nicméně 1,4nm proces se patrně odloží . Jenže ani s oním 2nm procesem to nevypadá úplně růžově.

Qualcomm totiž měl vyvíjet dvě varianty procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 2, a to 8850-S a 8850-T. První varianta se měla vyrábět 2nm procesem u Samsung, druhá pak u TSMC 3nm procesem N3P. Nicméně nyní se proslýchá, že verze pro výrobní proces Samsungu byla zrušena. V nových dokumentech se totiž přestalo mezi procesory rozlišovat a je zde jen 8850. Procesor by tak mělo exkluzivně vyrábět jen TSMC. Jaký přesný důvod stojí za rozhodnutím Qualcommu, není jasné, pravděpodobně to ale bude stále ona nedostatečná výtěžnost, která pak navyšuje cenu za čip. Mohou to ale být i horší vlastnosti čipů. Možné externí možné zákazníky tak neztrácí jen Intel, ale i Samsung, který se na 2nm proces dost upíná.