Tři velké firmy nečekaně podpořily prodej firmy Arm NVIDII

NVIDIA musí teprve přesvědčit britské regulační úřady , které se chystají její záměr akvizovat firmu Arm důkladně prošetřit, a to i s hlediska národní bezpečnosti. Poté si NVIDIA v očích mnohých svou pozici sama zhoršila tím, že představila procesory Grace založené právě na ARM, které budou nedílnou součástí její serverové budoucnosti. Začaly tak sílit hlasy varující před tím, že NVIDIA začne ohýbat celou firmu Arm tak, aby ta sloužila především k jejímu prospěchu.

Nedávno se také ozval ještě Qualcomm , který přinesl alternativní cestu, a to vytvoření společenství investorů. Ti by společně koupili Arm namísto NVIDIE, respektive ta by se jistě sama mohla přidat, přičemž bylo uvedeno, že návrh zatím podpořily firmy Tesla a Amazon.