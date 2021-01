TSMC výrazně navyšuje kapitálový rozpočet až na 28 mld. USD

O společnosti TSMC jsme se nedávno dozvěděli , že má zvyšovat své výdaje a soustředit se v tomto ohledu především na rozšíření výroby 5nm procesem. Jenomže to šlo ještě o cílovou částku 22 miliard dolarů pro tento rok, což by mělo představovat oproti původním plánům navýšení o 10 procent. Ovšem nové zprávy mluví o tom, že TSMC letos navýší svůj kapitálový rozpočet na 25 až 28 miliard, přičemž v předchozím roce to bylo "pouze" 17,2 miliard.

finanční výsledky TSMC za poslední loňský kvartál

Na tom nás vedle obrovského a možná i více než polovičního meziročního navýšení výdajů zaujme právě i onen třímiliardový rozptyl. Intel se právě v těchto dnech rozhoduje o tom, jakým způsobem případně bude outsourcovat výrobu svých procesorů a s tímto rozhodnutím chtěl počkat právě i na nově zvoleného CEO Pata Gelsingera . Mluvilo se ale už zcela konkrétně o tom, že Intel by chtěl co nejdříve využít 5nm proces firmy TSMC a poté i její 3nm proces.

Právě k tomu nám nyní velice dobře sedí zpráva o navýšení výdajů jdoucích do výrobních kapacit, přičemž dle zmíněného rozptylu TSMC počítá s více možnostmi, jež by mohly záviset právě i na rozhodnutí Intelu, ale to je samozřejmě jen možnost.

Proces N5 (5nm) firmy TSMC přitom už je nasazen a využívá jej především společnost Apple, k níž se má ještě letos přidat AMD a další firmy. Čili se nám tu opravdu rýsuje možnost, že procesory AMD i Intel budou tvořeny naprosto stejným procesem a třeba i ve stejné továrně, což lze přirovnat snad jen k zamrzlému peklu.

TSMC pak plánuje jako další hlavní vývojový stupeň 3nm proces N3, který má být spuštěn v příštím roce a spíše v jeho druhé polovině. A pokud se nám potvrdí, že Intel skutečně využije moderní výrobní kapacity tchaj-wanců, bude nás velice zajímat, jak moc hodlá být agresivní s ohledem na načasování.

AMD či NVIDIA se spíše drží zpátky a využívají na rozdíl právě třeba od firmy Apple takové procesy, které už měly čas na vyzrání, a tedy i na zvýšení výtěžnosti, což je jednoduše otázka nákladů na výrobu a výsledného zisku či marží. Jak by v tomto ohledu chtěl postupovat Intel, toť otázka. Zrovna Gelsinger se však nedávno otřel právě o Apple, když prohlásil, že hodlá začít "dodávat na trh pro PC lepší produkty, než jaké kdy zvládne ta lifestylová firma z Cupertina". A k tomu bude Intel pochopitelně potřebovat alespoň srovnatelný výrobní proces. Dále už můžeme ale jen čistě spekulovat.



