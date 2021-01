TSMC plánuje výrazné rozšíření 5nm kapacity a navyšuje výdaje

Vytížení 7nm linek firmy TSMC je obrovské a je jisté, že by zájemci dokázali využít i další, kdyby byly k dispozici. Jde třeba jen o společnost AMD, která musí řešit, jak namíchat výrobu řady různých 7nm produktů, mezi něž patří nové i starší procesory i APU Ryzen, Threadripper i EPYC, stejně tak nové i starší grafické čipy včetně velkých Vega 2x a ještě do toho přibyla APU pro nové konzole Sony a Microsoftu, o nich dnes ještě bude řeč.

Nedostatečná kapacita vyhrazená pro AMD se projevila také tím, že jsme se dosud nedočkali desktopových APU série 4000, která je od loňského léta stále k dispozici jen pro OEM výrobce. AMD sice slíbilo, že později tyto čipy vypustí i na volný trh, ale to se dosud nestalo a s blížícím se nástupem nové generace už možná ani nestane, uvidíme.

TSMC dle různých zpráv už navyšovalo kapacitu 7nm procesu N7, ovšem ten už aktuálně nahrazuje nový 5nm N5 a je logické, že další investice by se měly týkat především něj. Firma se ostatně může těšit z rekordních tržeb, takže si může dovolit velké výdaje, zvláště když má výhled na to, že zákazníci jí budou opět trhat ruce.

Během ledna až listopadu 2020 dokázalo TSMC utržit 43,5 miliard USD, což představuje více než čtvrtinový meziroční růst a rozhodně to nevypadá, že by tržby měly v dalším období klesat. Dle Tchaj-pejského United News tak TSMC hodlá své kapitálové výdaje v tomto roce zvýšit o cca 30 procent oproti předchozímu roku. Konkrétně to bude částka 22 miliard, což je o 10 procent více, než se předpokládalo.

Výdaje mají padnout především na rozšíření výrobní kapacity s ohledem na 5nm proces a dále pak na pořízení výbavy pro budoucí rozjetí výroby pomocí 3nm procesu. Odhaduje se pak, že aktuální výstup 5nm procesu je v továrnách TSMC asi 60.000 waferů za měsíc a ten má do druhé poloviny roku vzrůst na 100.000 waferů. A to není zrovna malé číslo, ostatně jde téměř o tu samou kapacitu, na které byl 7nm proces v TSMC v první polovině předchozího roku.

To skutečně bude zapotřebí i vzhledem k tomu, že firma Apple se rozhodla opustit Intel a chystá se vyrábět si i vlastní grafické čipy, i když to je na rozdíl od procesorů v tomto případě bezpředmětné, neboť ty by stejně vyrábělo TSMC nebo Samsung. Jde tak především o procesory, jež už pro Apple nebudou vznikat v továrnách Intelu a vypadá to , že právě Apple bude stále tím nejdravějším zákazníkem stojícím hned na začátku fronty před branami TSMC a na ostatní toho moc nezbyde.