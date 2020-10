Windows 10 pro ARM dostává emulaci x64 aplikací

Architekturaúplně převzala mobilní sféru a hodně se dnes tlačí i do serverů , přičemž to i přes prozatím nízký podíl nevypadá, že by mělo jít o něco, co upadne do zapomnění. Energetická efektivita je silným argumentem. Drápky ale začíná vystrkovat i někde uprostřed, prozatím tedy spíše té mobilní části (notebooky). Apple chce své Macy postavit na architektuře ARM místo x86-64 a také Microsoft už má nějakou tu dobu svůj. Ten prozatím dokáže rozběhat nejen 32bitové i 64bitové aplikace pro ARM, ale i 32bitové aplikace pro x86. Dosud ale chyběla podpora 64bitové varianty x86 (tedy x64, resp. x86-64). To se už brzy změní.