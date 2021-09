Zen 3 XT prý až v příštím roce, ovšem jak to bude se Zen 3D?

Ozval se konkrétně leaker Greymon55, který je v poslední době velice aktivní a jeho informace přitom bohužel nepřináší do našeho povědomí o plánech firmy AMD pořádek. Máme tu totiž Zen 3 XT, Zen 3D a Zen 3+, přičemž problém není ani tak s tím, co tyto zkratky znamenají, ale spíše to, jaké konkrétní produkty si pod nimi představit.

Zen3 XT and Zen3D need a reasonable price so that they can give full play to the advantages of AM4 platform. — Greymon55 (@greymon55) September 28, 2021

V prvé řadě si odbydeme Zen 3+, což by měla být prostě a jednoduše nová APU Rembrandt, která využijí v podstatě stávající procesorovou architekturu, ale konečně už mají výrazně posunout svůj grafický výkon díky integrovaným GPU generace RDNA 2 s až 12 CU. A také uvidíme, jak to bude s pamětí V-Cache, která by tu mohla hrát stejnou roli jako Infinity Cache na moderních Radeonech.



Zbývá nám Zen 3D, čili očekávané procesory Zen 3 s pamětí V-Cache, které AMD slíbilo ještě na tento rok. Nyní se ovšem mluví také o Zen 3 XT, a sice obdobě procesorů Ryzen 3000 XT, jež dorazily právě rok po prvních Ryzenech 3000 a přinesly pouze mírné zvýšení taktů díky vyladěnému 7nm procesu. Ten mimochodem AMD dříve označilo za 7nm+ a v podstatě všichni pak očekávali, že generace Zen 3 bude tvořena procesem TSMC N7+ s EUV, ale to bylo později popřeno.

O co ale má jít v případě Ryzen 5000 XT, respektive Zen 3 XT, toť otázka. Samozřejmě je možné, že AMD dokáže ještě trošku popohnat pracovní takty aktuálních Ryzenů, nicméně pokud se něco nezměnilo, ještě letos by měly dorazit na trh Ryzeny s V-Cache , které dle výše uvedeného tweetu mají představovat jiné produkty než Zen 3 XT. Proč by ale AMD mělo přicházet na trh se Zen 3D, které slibují v procentech i dvouciferný nárůst výkonu oproti původním Zen 3 a poté až později v příštím roce nabídnout Zen 3 XT ve stylu Ryzenů 3000 XT, které ve své době nikoho nenadchly?

Pokud to má být pravda, pak jediná možnost je, že Zen 3D nebude představovat všeobecný upgrade pro dnešní Ryzeny 5000. Může jich být velice málo, a tomu by pak odpovídala i cena. Jenomže on je tu ještě Intel, jehož Alder Lake-S zatím nevypadají vůbec špatně a je otázka, jak by pak výrazně dražší Zen 3D vypadaly právě vedle nových Intelů.

Improvizovaná roadmap ovšem zařazuje Zen 3 s V-Cache až do příštího roku, ostatně tomu bychom se vzhledem k situaci nemohli divit, ostatně AMD už zcela nepokrytě upřednostňuje takové produkty, které mu přináší nejvyšší zisk a to bohužel odsouvá desktopové procesory na okraj zájmu, i když drahé desktopové procesory na tom ještě nejsou tak špatně jako low-end, který už v podstatě v případě 7nm procesorů AMD neexistuje.

Pokud ovšem AMD chce v příštím roce vypustit na trh také 5nm Zen 4 i v podobě CPU Raphael, mělo by si s dalšími verzemi Zen 3 pospíšit, čili ty by mohly dorazit spíše na začátku roku 2022 a v takovém případě bychom o nich určitě měli slyšet na CES 2022 v lednu.



Ceny souvisejících / podobných produktů: