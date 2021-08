CATL uvede na trh sodíkové akumulátory s vyšší odolností vůči chladu

So-Ion. Sodíkovo-iontové akumulátory ještě CATL. Na trhu je spousta typů akumulátorů a nejčastěji se setkáváme s různými formami Li-Ion (např. NCA, NCM, NCMA (tyto typy mají nikl a kobalt), ale už jsou i jiné varianty bez kobaltu. Tyto se používají především v elektromobilech. Dalším typem Li-Ion akumulátorů je LFP (LiFePO), které sice také občas najdeme v některých EV (např. některé čínské Tesly), ale výrazně populárnější jsou u úložišť. Jsou totiž relativně levné, ekologičtější (žádný nikl nebo kobalt), jsou odolnější vůči požáru, ale energetická hustota není nejlepší a odolnost vůči chladu je také velkým problémem. Společnost CATL nicméně hodlá na trh uvést další novou rodinu akumulátorů. Sodíkovo-iontové akumulátory ještě před 3 lety vypadaly být jen slibnou alternativou do budoucna, u které byly tehdy odstraněny některé nedostatky, ale stále ještě zbývalo mnoho k řešení, a už tu po překvapivě krátké době máme první společnost, která je chce dovést z laboratoří na trh. Jde o čínskou společnost

Zásadním problémem sodíkových akumulátorů, který přetrvává ještě nadále, je nízká energetická hustota. Ta činí jen 160 Wh/kg, přičemž u nejlepších Li-Ion jsme někde okolo 270 Wh/kg (problémem je i větší objem sodíkových iontů). Na druhou stranu podporují rychlé nabíjení (80 % za 15 minut) a proti standardním Li-Ion a zejména proti LFP mají výrazně lepší odolnost vůči chladu. I při -20 °C si zachovávají více než 90 % energie. Výhodou je také absence problematického lithia, takže se nám opět snižuje význam tradičního argumentu proti elektromobilitě v podobě těžby kobaltu, niklu, lithia a dalších materiálů. Opět se tak ukazuje, že to, co je problémem dnes, nemusí být tak výrazným problémem zítra.

Katoda využívá materiálu na bázi sodíku a železa, anoda pak využívá karbonu a pórovité struktury. To vše má zajistit vyšší životnost. Aby budoucí akumulátory dávaly při dnešním stavu vývoje smysl a bylo možné obejít jejich nevýhody (jak Li-Ion, tak So-Ion), chce CATL přijít s hybridními So-Ion/Li-Ion akumulátory. Ty budou kombinovat oba typy v jednou akumulátoru v poměru ideálním pro cílené použití. Systém řízení akumulátoru pak má co nejlepším způsobem řídit využívání obou částí. Proti Li-Ion by takový hybridní systém měl nabídnout sice o něco nižší energetickou hustotu, ale vyšší odolnost vůči chladu.

Ve srovnání s LFP tu máme nadále problém s nižší hustotou, ale jinak mají výkony podobné (bezpečnost a životnost, přičemž v obou těchto vlastnostech jsou LFP nadprůměrné) nebo lepší (např. rychlost nabíjení, odolnost vůči chladu). Na trhu by se měly objevit už docela brzy, počítá se s rokem 2023.

