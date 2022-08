Meta (kdysi Facebook) spustila svého Je tomu jen pár dní, co(kdysi Facebook) spustila svého chatbota BlenderBot 3 . Otázkou samozřejmě je, jak dlouho vydrží, než dá nějakou skandální odpověď. Veřejnost se nicméně prozatím baví např. i jeho názory na zakladatele Facebooku, Marka Zuckerberga. Např. na dotaz Maxe Woolfa z Buzz Feedu, co si o Zuckerbergovi myslí, odpověděl, že na něj nemá vyhraněný názor. Přidal, že je dobrým byznysmenem, ale jeho postupy jsou často neetické, a že je divné, že při svém jmění chodí pořád ve stejném oblečení.

V reakci na to zkusil stejný dotaz i Jason Culverhouse. Najednou Zuckerberga považoval za velmi chytrého muže a oblíbeného miliardáře, mediálního magnáta a filantropa. To vyvolalo otázky, zda se s výsledky nějak nemanipuluje ze strany Mety, nicméně o trochu později to zkusila i Sarah Jackson z Business Insideru, a to už bot vyslovil silný negativní “názor”, že Zuckerberga nemá vůbec rád, považuje ho za hrůzostrašného a manipulativního.

A když to ještě později zkusili v HotHardware, najednou bot řekl, že ho vlastně skoro vůbec nezná, ale že to vypadá na nějakého mediálního magnáta a internetového podnikatele. Ještě připojil otázku, zda je se svou odpovědí blízko. Zuckerberg přitom jistě musel být v trénovací množině se 175 miliardami parametrů velmi často. Na otázku o etice Facebooku odpověděl, že v roce 2010 síť nahradila tradiční média a od té doby se chovala neeticky, o pár minut později pak řekl, že to záleží na definici etiky tazatele.

A jak to vidíte vy? Míchá se Meta do nepříjemných odpovědí, které jsou zveřejňovány na sociálních sítích, nebo chatbot jen plácá, “co ho zrovna napadne” (co zrovna o tom najde na internetu).