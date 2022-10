Meta (Facebook) musí prodat Giphy. Britský regulátor po pokutě neschválil koupi

Společnostmá za sebou další neúspěch. V květnu roku 2020 se rozhodla koupit společnost Giphy , která je známá animovanými GIFy, které můžete vkládat do konverzací. O více než rok později, v srpnu 2021, začal ale britský antimonopolní úřad Competition and Markets Authority’s (CMA) tento záměr vyšetřovat , protože Giphy pod taktovkou Mety by mohlo znamenat, že oblíbenou funkci by mohla omezovat pro ostatní firmy, případně by díky tomu mohla získávat data o uživatelích z dalších platforem (a dobře víme, že data uživatelů jsou důležitým cílem Mety, které pak může využívat ve svých sociálních sítích Facebook nebo Instagram). Meta také integrovala budovaný reklamní systém od Giphy, přičemž už tak má v Británii polovinu reklamního trhu, takže nákup by pozici Mety ještě posílil.