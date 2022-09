Meta (Facebook) čelí žalobě: obchází žádost o nesledování na Apple iOS

Meta (Facebook) je společnost, která je veřejně dobře známá v tom, že se nechová k soukromí svých uživatelů zrovna tak, jak by měla. Od dob skandálu Cambridge Analytica je to jedna potíž za druhou, což v podstatě i přiznala v době, kdy Apple zavedl striktnější pravidla ohledně práv aplikací v operačním systému iOS a iPadOS. Uživatel má mnohem lepší možnosti správy nad tím, k čemu všemu může aplikace přistupovat, tedy např. i ke sledování uživatele. Sám Facebook se veřejně proti tomuto ohradil, že ho to finančně negativně ovlivní a podobně tak i uživatele, kteří dostanou horší služby. Meta si však našla cestu, jak toto obejít, a která ji patrně dostane k soudu.



K soudu totiž míří už minimálně dvě hromadné žaloby na Metu, které jsou založeny na zprávě bezpečnostního výzkumníka Felixe Krause. Ten totiž zjistil, že aplikace Mety jako Facebook a Instagram obchází pravidla Applu a své uživatele sledují, i když si výslovně nepřejí, aby tak činily. Trik je docela jednoduchý. Aplikace při kliknutí na odkaz neotvírají odkazy ve výchozím prohlížeči operačním systému, ale pomocí zabudovaného internetového prohlížeče v aplikaci, přičemž do stránek dávají javascriptový kód umožňující sledování uživatelů. Meta se brání tím, že sice monitoruje aktivitu v prohlížeči, ale dle svých slov ilegálně nesbírá data uživatelů.

Není to však jediný problém, který má Meta kvůli striktnější politice Applu. Další návrh na hromadnou žalobu míří na Metu z řad investorů. Ti si naopak stěžují na to, že Meta dostatečně brzy nevarovala investory o vlivu rozhodnutí Applu na příjmy společnosti. Tvrdí, že nejprve je hodnotila jako "zvládnutelné", aby později při dalším zveřejnění finančních výsledků už tvrdila, že jí to sníží příjmy o 10 mld. USD.

Připomeňme, že před rokem se hodnota akcií společnosti pohybovala na částce 380 USD, dnes je pouhých 142 USD (-63 %). Zde je ale nutné podotknout, že celý trh od konce loňského roku dost padá a o desítky procent spadly i mnohé jiné velké firmy (o cca 30-35 % spadl i Microsoft, Google nebo Amazon, o cca 15 % šel dolů Apple).