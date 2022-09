Instagram dostává pokutu 405 mil. EUR za porušení GDPR u dětí

Irský úřad Data Protection Commissioner (DPC) vyměřil společnosti Meta a její sociální síti Instagram pokutu ve výši 405 mil. EUR (10 mld. Kč). Důvodem je porušení GDPR nařízení, které se týká účtů dětí, tedy uživatelů ve věku mezi 13 až 17 lety. Vyšetřování bylo spuštěno v roce 2020 a týkalo se toho, že děti si mohly zřídit účet tvůrce nebo firmy, čímž se dala obejít omezení klasických dětských účtů. Ty jsou ve výchozím nastavení soukromé, takže jejich příspěvky mohou vidět jen vybraní lidé, které znají, a navíc jim dospělí, kteří je nemají ve sledujících, nemohou posílat zprávy.



V případě firemních účtů a účtů pro tvůrce toto omezení neplatí a mohou s neznámými lidmi sdílet mnohem více informací včetně telefonních čísel nebo e-mailových adres. Společnost Meta se proti rozhodnutí, které by znamenalo druhou největší pokutu v historii úřadu, hodlá odvolat. Nicméně to zdaleka není všechno a DPC má proti Metě rozjeto dalších 6 vyšetřování, která také mohou přinést nějakou tu pokutu.

Abychom si tato čísla uvedli ještě trochu do kontextu, čtvrtletní příjmy Mety naposled činily cca 29 mld. EUR, pokuta by tak "odmazala" příjmy společnosti za 1,25 dne. Instagram je nicméně necelou polovinou Mety z hlediska příjmů, takže spíše můžeme říci, že to znamená příjmy Instagramu za zhruba 2,5 dne. Lepší je ale podívat se na to z pohledu zisků, které byly 6,74 mld. EUR. V tomto případě to máme ekvivalent čistého zisku za 5,4 dne pro celou Metu, nicméně pro samotný Instagram toto číslo stanovit nelze (nevíme, jaký byl zisk této části firmy).