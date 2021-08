NHTSA vyšetřuje autopilota Tesly: už 11 nehod do vozů s majáky

Funkce "autopilota" u vozůje stále jen jízdním asistentem 2. úrovně a je potřeba vůz neustále hlídat. Někteří řidiči to ale neberou v úvahu a nechávají vozu větší volnost, než by měli. Tesly nyní mohou mít novou verzi řízení Full Self Driving 9 Beta , která navzdory svému názvu stále není plně autonomním řízením. Zatím nemáme dost dat, abychom mohli vyhodnotit spolehlivost nové verze, je ale docela patrné, že ta předchozí měla problémy s vozy s majáky (většinou v noci, ale nikoli výhradně). Jen na našich stránkách jsme se věnovali minimálně třem ( 1 3 ).