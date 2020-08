Nehoda autopilota Tesly: napálil to do policejního auta, řidič sledoval film

Stále nemáme automobily s autonomním řízením SAE Level 5. Přesto si spousta lidí myslí, že funkce Autopilot od Tesly už něco takového umí. Jenže ten je jen někde na úrovni 2 až 3, což je do plné autonomie hodně daleko. A jak se zdá, autopilota Tesly docela vyvádí z míry policejní vozy se zapnutými majáky. Do takového vozu už Tesla s autopilotem vrazila loni v prosinci , nyní se to v Severní Karolině stalo zas. Stalo se to u hranice mezi okresy Nash a Franklin asi 13 mil (cca 20 km) od Nashvillu. K jedné dopravní nehodě zde byla přivolána policejní hlídka. Zatímco byla vyšetřována tato nehoda, jel kolem muž v Tesle s aktivovaným autopilotem a rozhodně se nechoval tak, jak by se měl.

​

I při zapnutém autopilotovi je totiž potřeba sledovat silnici a v případě potřeby zasáhnout (opět podotýkáme, tato funkce je na úrovni autonomie jen někde mezi 2 až 3). To však řidič nedělal, ten se totiž v klidu díval na film. Jestli to jsou právě majáky policejních vozů, které způsobují Tesle problémy, nevíme, nicméně je to minimálně už podruhé, co do blikajícího vozu narazil nějaký vůz Tesly. Tesla tak nejprve vrazila do vozu zástupce šerifa, který pak následným pohybem poškodil i vůz státní policie, naštěstí nebyl nikdo zraněn. Z jedné nehody se tedy staly nehody dvě. Řidič se tak dopustil hned několika prohřešků. Jedním z nich je to, že místo řízení sledoval filmy, dalším je porušení zákona ohledně průjezdu kolem policejní hlídky, kdy má řidič zpomalit.

Ceny souvisejících / podobných produktů: