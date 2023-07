Nvidia prý zrušila GeForce RTX 4090 Ti, nástupce Ady má dostat 512bitovou sběrnici

GeForce RTX 4090 Ti je hodně zamotaná. Ještě v loňském roce se tvrdilo, že Nvidia tento high-endový model zrušila, protože s

Situace kolemje hodně zamotaná. Ještě v loňském roce se tvrdilo, že Nvidia tento high-endový model zrušila, protože s 600W spotřebou karta údajně tavila samu sebe i zdroje. Tyto karty měly mít dva 16pinové konektory a otazník visel i nad variantou Titan. Jen o týden později bylo řečeno, že Titan opravdu nebude, ale naopak se připustila možnost existence RTX 4090 Ti, což pak bylo znovu připomenuto na začátku roku . Zde připomeňme, že RTX 4090 má 16384 CUDA jader, profesionální RTX 600 0 ale z čipu AD102 využívá dokonce 18176 jader, který přitom má fyzicky dokonce 18432 jader. Takže prostor pro navýšení počtu jader pro RTX 4090 Ti by tu byl více než dostatečný. Leaker kopite7kimi, který ale minule připouštěl, že by Nvidia mohla dále pracovat na RTX 4090 Ti, nyní říká, že karta byla opravdu odpískána a neobjeví se.

Ono to v zásadě dává logiku hned z několika důvodů. RTX 4090 je extrémně výkonnou kartou, a pokud měla RTX 4090 Ti problémy s vysokou spotřebou, pak by si Nvidia akorát uřízla další "tavicí" ostudu. Cenově je RTX 4090 už tak dost vysoko, tak je otázkou, zda by lidé byli ochotni platit ještě mnohem vyšší částky. A v neposlední řadě RTX 4090 Ti není vůbec potřeba. Výkon standardní RTX 4090 je více než dostatečný a v podstatě ani nemá konkurenci (Radeon RX 7900 XTX výkonem lehce překonává RTX 4080, ale na RTX 4090 nestačí).

I'm afraid there won't be RTX 4090 Ti anymore. Some low-grade AD103 and AD106 chips will be another versions of RTX 4070 and 4060. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 27, 2023

Ten samý leaker se nám postaral ale i o další informaci. Po mnoha letech by se konečně měla v high-endu rozšířit šířka paměťové sběrnice z 384 na 512 bitů (tu měla už GeForce GTX 285 z přelomu let 2008/2009, pak ale vymizela). To by mohlo přinést několik zajímavých vlastností. GeForce RTX 5090 by tak mohla zvýšit kapacitu pamětí z 24 na 32 GB, profesionální karty založené na nové generaci pak ze 48 na 64 GB. Především by se zvýšila propustnost z 1,008 TB/s s 21Gbps čipy, resp. teoreticky 1,152 TB/s s 24Gbps modely (které měla mít RTX 4090 Ti) na 1,536 TB/s za předpokladu použití 24Gb čipů GDDR6X.

Combined with multiple sources, I confirm the gaming flagship of Ada-next will have a 512-bit memory interface. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 27, 2023