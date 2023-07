GDDR7 paměti v nových grafikách: Micron je plánuje na příští rok

Nové generace grafických karet budou moci přejít na další novou technologii. Pokud jde o grafické paměti VRAM, stávající verze GDDR6 a GDDR6X by měly být nahrazeny novými typy. O těch mluvil loni už Samsung , nyní se přidává. Jeho čipy této generace by se měly objevit v první polovině příštího roku. Ty budou vyráběny pomocí výrobního procesu 1ß, který má být o rok později nahrazen procesem 1γ. Zatímco 1ß bude posledním procesem využívajícím ještě litografii DUV (Deep UltraViolet), 1γ by už měl přejít na litografii EUV (Extreme UltraViolet).

Více informací zatím nevíme, nicméně např. Samsung hovořil o tom, že se přejde na pulzně-amplitudovou modulaci PAM3, která využívá tři úrovně napětí a je schopna přenést pomocí dvojice signálů 3 bity. To by mělo pomoci dosáhnout přenosových rychlostí 36 Gbps na pin, tedy o polovinu vyšší rychlosti než dnes. V případě 384bitových pamětí by to znamenalo propustnost 1728 GB/s a i úzká 128bitová sběrnice, kterou dnes najdeme na mainstreamových kartách GeForce RTX 4060 , by zajistila propustnost 576 GB/s. Přestože by se GDDR7 mělo objevit počátkem roku, dá se předpokládat, že se v reálných produktech poprvé objeví možná až v jeho druhé půli na nových GPU od AMD, nebudou-li ještě později. Nástupce Nvidia Ada Lovelace, který nese jméno Blackwell , se má totiž objevit až v roce 2025.