Samsung představil 32Gbps paměti GDDR7 pro grafické karty nové generace

O grafických pamětechjsme už psali. Společnost Micron je plánuje na příští ro k, Samsung pak hovořil o tom , že přejdou na signalizaci PAM3 a mají dosáhnout rychlosti až 36 Gbps, což by bylo o polovinu více než dnešních 24 Gbps u pamětí GDDR6X. Je to právě, kdo nyní představuje čipya je skutečností, že opravdu přechází na signalizaci PAM3 (Pulse Amplitude Modulation). Ta umožní přenést za cyklus o 50 % více dat než NRZ (Non Return to Zero) u GDDR6, na druhou stranu PAM4 přenese dokonce dvojnásobek, nicméně je zase podstatně citlivější na šum. PAM3 je tak zlatou střední cestou.