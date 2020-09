NVIDIA ukazuje nové GeForce RTX 3000, sledujte s námi

18:00 "Ultimátní odpočet" skončil a my se konečně dozvíme, co NVIDIA označuje za největší průlomy v oblasti herních PC od roku 1999. Začíná se na čas videem, které mapuje právě poslední roky a nejzajímavější hry, hardware a technologie. "Ultimátní odpočet" skončil a my se konečně dozvíme, co NVIDIA označuje za největší průlomy v oblasti herních PC od roku 1999. Začíná se na čas videem, které mapuje právě poslední roky a nejzajímavější hry, hardware a technologie.

18:02 Jensen Huang začíná obšírně tím, jak velkou roli hraje počítačová grafika a grafické čipy nejen ve světě hraní. Připomíná projekt Folding@home, který díky výkonu grafik přispěl k výzkumu nového koronaviru.

18:04 Fortnite dostane podporu ray tracingu a DLSS. Huang pokračuje tématem o významu rychlé odezvy ve hrách a představuje technologii NVIDIA Reflex, která má tuto odezvu zlepšit. Dále tu máme první 360Hz monitory, které jsou právě i o rychlé odezvě a schopnosti dobře sledovat pohyb protivníků na obrazovce.

18:08 Máme tu prezentaci o možnostech RTX technologií pro streamery (NVIDIA Broadcast), což je AI určená pro odstranění hluku v hlasovém přenosu či nahrazení pozadí ve videu, atd.

18:09 NVIDIA Omniverse Machinima je další téma pro tvůrce obsahu. Jde o aplikaci pro tvorbu celých počítačových scén s využitím AI. Využita může být třeba pro tvorbu filmových scén do her.

18:12 Huang se pochlubil, že NVIDIA před dvěma roky představila RTX, a tím "znovuobjevila" počítačovou grafiku. Mluví o programovatelných shaderech ray tracingu a AI. A právě AI může posloužit třeba i pro tvorbu animace obličeje pouze s využitím hlasového záznamu, simulaci fyziky, či převod videa do 3D obrazu.

Pokračuje se připomenutím toho, co umí a znamená technologie DLSS a především DLSS 2.0 s kvalitnějším výstupem. Následuje rekapitulace toho, co znamená ray tracing pro výkon a jak tomu dokáže pomoci právě technologie DLSS, která ztracené FPS nahradí. Stále jde o informace týkající se první generace RTX.

18:18 A máme tu konečně nové Ampere. Nabídnou čipy 28 miliardami tranzistorů, založeny jsou opravdu na 8nm technologii Samsung, která byla vytvořena speciálně pro NVIDII a značně se zde posiluje architektura s ohledem na výkon v ray tracingu a DLSS (Tensor). Micron pak dodá své nejrychlejší grafické paměti GDDR, a to GDDR6X.

Díky novému hardwaru je relativní výkon v různých hrách na 1,5 až 2násobku oproti architektuře Turing. Pokračuje se ray tracovaným demem Marble, kde už není zapotřebí žádná rasterizace. Ampere ho zvládne 4x rychleji s náročnějším nastavením v porovnání s Turingem.

18:22 Huang ohlašuje RTX IO - akcelerovanou dekompresi dat tahaných z rychlých SSD pomocí grafické karty a pokračuje ukázkou toho, co 19. listopadu nabídne Cyberpunk 2077.

18:25 Vlajkovou lodí herních Ampere se stává... GeForce RTX 3080! Slibuje 1,9x vyšší výkon na watt, novou generaci hardwaru pro RT a DLSS, výkonnější chlazení, malé PCB, atd. My jsme ale očekávali co? Přece RTX 3090, takže co se s ní stalo? Uvidíme, ale vypadá to, že RTX 3090 bude skutečně nový TITAN.

Huang slibuje tiché chlazení, které bude velice výkonné. GeForce RTX 3080 nabídne až dvojnásobný výkon RTX 2080 a to za cenu 699 s dostupností od 17. září.

18:31 Představuje se také GeForce RTX 3070 s výkonem vyšším než RTX 2080 Ti, a to za cenu 499 USD s dostupností od října.

Dle následujícího snímku si na RTX 3080 budeme moci i s ray tracingem zahrát ve 4K při 60 FPS a pro RTX 3070 platí spíše 1440p, ale s více než 60 FPS. To skutečně nevypadá špatně. Huang tak vyzývá dosud spokojené majitele Pascalů, že už je opravdu čas na upgrade.

18:34 A je tu téma grafických karet TITAN, takže na RTX 3090 se nezapomnělo. Huang ji vytáhl z trouby a ukázal. Je skutečně obrovská.

Máme tu tak skutečně kartu, která nastupuje za TITANy s cenou 1499 USD a vytvořena byla proto, že NVIDIA cítila zájem o co možná nejvýkonnější herní karty. Přesto ji ale neoznačuje za "vlajkovou loď", tou je RTX 3080. GeForce RTX 3090 bude k dispozici od NVIDIE i jejích partnerů (takže ne jen v referenční verzi) od 24. září.

18:38 Jensen Huang označuje ray tracing za standard a Ampere za největší skok NVIDIE v oblasti herní grafiky. Do budoucna slibuje ještě úžasnější vývoj grafiky s tím, že ten dnes teprve začíná. A to je pro dnešek konec. NVIDIA zatím neprozradila mnoho o výkonu nových Ampere, takže žádné herní benchmarky s konkrétními výsledky tu nejsou. Musí nám tak stačit prostě to, že RTX 3080 nabídne výkon jako dvě RTX 2080 a RTX 3070 překoná kartu RTX 2080 Ti. AMD tak už konečně ví, na čem je a my se můžeme těšit na jeho (doufejme brzkou) odpověď.