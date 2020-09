Fotografie PCB karty RTX 3090 ukazují efektivní využití místa

GeForce RTX 3090 sice bude představena už dnes odpoledne, ovšem v tomto případě jde o fotografie objektu , který NVIDIA zcela jistě neukáže. Jde totiž o PCB, čili plošný spoj dané karty, a to v ještě neosazené a surové podobě. Máme tu tak k němu stále připevněny části, jež budou později odříznuty, což platí právě i pro vykrojenou část, která uvolní místo proudícímu vzduchu od ventilátoru.

Na přední straně karty můžeme vidět především to, jak jsou jednotlivé součástky přímo napěchovány k sobě a soustředěny kolem GPU. V případě starších generací jako GTX 700 nebo 900 se mezi GPU a paměti pohodlně vešly i montážní otvory, respektive by se tam vešly i dvakrát, což zde rozhodně neplatí. Otvory jsou tak pouze v rozích, kde je na ně místo a paměti jsou umístěny hned vedle a ani mezi sebou nemají moc prostoru. Spíše se dá říci, že blíž k sobě už být nemohou.

Hned za paměťmi se pak nachází jednotlivé fáze napájení, jichž můžeme napočítat dvacet (z toho dvě mají být pro paměti) a vypadá to, že kdyby NVIDIA chtěla, toto PCB by svou délkou mohlo odpovídat Mini ITX kartám, což je skutečně pozoruhodné, neboť tím se dosud chlubilo spíš AMD v případě karet Vega, které integrovaly paměti HBM na interposer hned vedle čipu. PCB nové RTX 3090 je také pozoruhodně vysoké, ovšem to spíše jen aby odpovídalo tvaru výsledné karty, která je tak velká především kvůli svému obřímu chladiči.

Vidět můžeme také provedení konektoru rozhraní NVLink nahoře a na opačné straně zase máme připraveny pozice pro další paměťové čipy, neboť RTX 3090 nabídne celkem 24 GB paměti. Pouzdra budou mít po 1 GB, takže jich máme na každé straně po dvanácti.

Všimnout si můžete také přípravu pro nový 12pinový napájecí konektor, neboť z prezentace NVIDIE známe jeho polohu ta se nachází v pravém horním rohu na straně GPU a právě tam můžeme vidět po šesti šikmých kontaktech na každé straně PCB.

Prezentace NVIDIE odstartuje dnes v 18:00.

