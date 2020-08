Uniklá prezentace ukazuje výkon RTX 3090 s ray tracingem

GeForce RTX 3090 bude společně s kartou RTX 3080 představen zítra, přičemž NVIDII se dlouho dařilo tajit jejich specifikace. Přesto je ale neubránila a my můžeme také říci, že tentokrát se všemožní leakeři vyznamenali a nabídli veskrze pravdivé informace, jak můžeme posoudit. Ty dříve přitom nevypadaly moc věrohodně, jako například údaj o nasazení pamětí GDDR6X, o nichž jsme až donedávna z úst jejich výrobců vůbec neslyšeli. Pochyby také vyvolávalo celkové zpracování karet, jejich chladičů či napájecího konektoru s 12 piny.

Nyní už vyplynulo na povrch, že to vše je pravda a my můžeme naopak doufat, že na zítřejší Huangovu prezentaci ještě zbude nějaké tajemství. Ostatně stále ještě víme velice málo o výkonu nových karet a také o jejich cenách, které se nakonec mohou klidně ještě změnit, pokud byly vůbec už stanoveny.

Zajímavější je pro nás druhý snímek z prezentace, který ukazuje výkon GeForce RTX 2080 Ti vs. RTX 3090 ve třech hrách, a to v rozlišení 4K s ray tracingem a DLSS. Máme tu titul Control, Minecraft RTX a Wolfenstein: Youngblood a z grafu se dá vyčíst jediné: máme se těšit v průměru na cca dvojnásobnou snímkovací frekvenci, tedy pokud budeme věřit tomu, že tento graf není podvrh.

NVIDIA ovšem slibovala podstatné zvýšení výkonu nových karet v ray tracingu, takže osobně bych se přikláněl k tomu, že to samé ukáže i zítřejší prezentace. Nyní je ale otázka, kam si tedy máme zařadit novou RTX 3090. Dle grafu by prostě mělo jít o nástupkyni GeForce RTX 2080 Ti, ale s tímto závěrem bych ještě počkal. NVIDIA je může srovnávat prostě jen proto, že jde o nejvýkonnější čistě herní zástupce svých řad. RTX 3090 by ale neměla představovat nový TITAN, jako spíše vystupňování tempa v očekávání konkurence od AMD.

Začíná být také zřejmé, že RTX 3090 opravdu nebude levná a že 1400 USD bude reálná cena, pokud má tato karta nechat dnešní RTX 2080 Ti daleko za sebou. To ostatně bude platit i pro RTX TITAN, který má cenovku 2500 USD a i když nejde o čistě herní kartu, bude možné říci, že RTX 3090 nabídne i za uvažovaných 1400 USD mnohem lepší poměr výkonu a ceny.

Kartu RTX 2080 Ti ostatně zcela jistě překoná i nová RTX 3080, o níž víme, že má stejný počet CUDA jader. Budou to ale CUDA jádra a obecně výbava nové generace a na výrazně vyšším taktu (1545MHz vs. 1710MHz turbo), přičemž nevýhoda v podobě paměti menší o 1 GB zas tak moc bolet nebude. Uvidíme tedy zítra, s čím Jensen Huang přijde, přičemž zkušenosti nás učí, že příjemné cenové překvapení čekat nelze.

