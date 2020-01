PassMark hlásí dle svých statistik 40% podíl procesorů AMD

Samozřejmě ale nelze ani vzdáleně tvrdit, že statistiky PassMarku odpovídají tomu, jaký je podíl firmy AMD na prodávaných procesorech x86. Tvrdit lze leda to, že je zhruba 40procentní v sestavách uživatelů, kteří využili tento benchmark.

Na druhou stranu se ukazuje opravdu velice pozoruhodný trend, dle nějž je vidět, že první dvě generace procesorů Ryzen zákazníky přece jen tak moc nenadchly, ale ta třetí je naopak velice úspěšná. Na to ostatně ukazují i údaje německého prodejce Mindfactory

Dle statistik PassMarku si tak AMD dokázalo svůj podíl zdvojnásobit na 40 procent a zařídily to především nové 7nm procesory. Pak se ovšem vkrádá myšlenka, jak to bude dál, neboť se nám tu rýsuje dosud nejúspěšnější éra, jakou firma AMD vůbec zažila.

Na jednu stranu tu máme procesory Comet Lake , které mohou nabídnout jen mírné zvýšení taktů a nárůst počtu jader na maximálních deset, a to za cenu výrazného zvýšení spotřeby. Tím ovšem Intel konkurenční AMD nedožene, neboť to má už nyní na trhu až 16jádrové Ryzeny, které ohrožují spíše už HEDT procesory a prosté desktopové nechávají daleko za sebou, pokud pochopitelně mluvíme o celkovém výkonu. V případě HEDT procesorů to už je zcela jasně ve prospěch AMD a podobná situace vládne mezi serverovými procesory.

Letos očekáváme 7nm+ procesory AMD s mikroarchitekturou Zen 3 a už během následujícího pondělí by nám výrobce mohl potvrdit, že zvěsti o 17% nárůstu IPC nejsou přehnané . Intel může v tomto roce ještě překvapit pomocí 14nm Rocket Lake, které by měly využít modernější jádra Willow Cove, nicméně to vypadá, že firma AMD svou pozici dokáže ještě více vylepšit a její podíl poroste. To nad Intelem spíše visí otazníky, a to především s ohledem na vývoj výrobních procesů a schopnost je využít i v produktech pro běžné spotřebitele.

Co se týče 10nm procesu, ten se letos pro výrobu desktopových CPU neuplatní a my jsme se dosud dozvěděli jen o chystaných serverových procesorech Xeon, zatímco na trhu je jen několik málo mobilních 10nm CPU. V případě 7nm procesu se Intel ani netají tím, že ten bude přednostně využit pro výrobu produktů, z nichž koukají největší zisky, a to jsou opět především serverové (např. Ponte Vecchio ).

