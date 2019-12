Nové info o AMD Zen 3: IPC vyšší o 17 %, ve FP mnohem více

V příštím roce bychom se měli dočkat nové architektury Zen 3 v procesorech AMD Ryzen 4000 a EPYC Milan. Ta by měla být více revolucí než postupné evoluce minulých řad Zen. Nová architektura má přinést v průměru o 17 % vyšší IPC, tedy o 17 % vyšší výkon při stejné frekvenci jako Zen 2 (Ryzen 3000). To ale neznamená, že se to bude týkat všech aplikací. Hovoří se o tom, že při výpočtech s celými čísly (integer) by měl výkon stoupnout asi o 10 až 12 %, přičemž takových aplikací je většina.



Podstatně jiné to však ve výpočtech s plovoucí řádovou čárkou (floating point neboli desetinná čísla). Tam by totiž nové procesory Zen 3 měly mít díky přepracované architektuře výkon vyšší o 50 %. Ten by tak měl vzrůst např. v některých serverových aplikacích a datových centrech. Jednou ze změn nových procesorů Ryzen a Threadripper má být unifikovaná cache.

Dnes má v Zenu 2 každé 8jádrové CCD (C ore Complex Die) dvě CCX jednotky skládající se ze 4 jader. Každá tato čtveřice má vlastních 16 MB L3 cache a celé CCD pak 32 MB. V Zenu 3 by ale každé CCD (a tedy dvě CCX) mělo mít celých 32 MB L3 cache jednotných. Dalším vylepšením má být i navýšení frekvence o zhruba 200-300 MHz, což dále dopomůže navyšovat výkon procesorů a Boost frekvence by se už mohly u několika procesorů pohybovat někde kolem 5 GHz. Procesory Vermeer (desktopové Ryzeny 4000) by se podle posledních informací měly objevit v srpnu až říjnu roku 2020, do té doby nás ale čeká ještě hodně "úniků" a další upřesňování informací. Tyto procesory by měly být nadále kompatibilní se Socketem AM4 a podporovat PCIe 4.0 a DDR4 paměti.



