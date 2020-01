Intel: Core i9-10900K bude o 2 až 30 % výkonnější než předchůdce

Core i9-10900K se blíží a s ním i celá nová generace procesorů Intel Comet Lake-S, již tento procesor povede. Server IT Home se s námi podělil o testy, které provedl Intel s využitím starého a připravovaného vedoucího modelu desktopových CPU Core.

- klikněte pro zvětšení -

Je naprosto jasné, že tam, kde se ukazuje největší rozdíl ve výkonu, jde o následek navýšení počtu jader na 10 fyzických a 20 logických. To samo o sobě představuje o čtvrtinu vyšší výkon, pokud bychom měli počítat pouze s ideálním následkem vyššího počtu jader. Očekáváme ale také mírně vyšší takty, čili nárůst výkonu o 30 procent je jistě možný, ostatně i dle firemních testů se jej dočkáme spíše výjimečně.

Jeden z nejlepších testů, který by nárůst hrubého výkonu měl ukázat, je Intelem tolik zatracovaný Cinebench (zde ve verzi R15) a tam jde v případě Core i9-10900K o 1,26násobek výkonu Core i9-9900K, což je odpovídající. Ostatně škálování výkonu s vyšším počtem jader nebude ideální a na druhé straně jsou tu ony mírně vyšší takty, neboť v turbu při zátěži všech jader by nový procesor měl dosáhnout 4,9 GHz oproti 4,7 GHz. Nicméně o reálných taktech testovaných procesorů se nedozvíme nic, neboť dosažení daných taktů není zaručeno, natož pak dlouhodobý provoz na nich.

V případě testů zatěžujících jen jedno jádro pak jde pouze o jednotky procent rozdílu ve prospěch nového Core. To také není překvapivé, neboť Intel zde opět recykluje architekturu z generace Skylake a bojovat může v podstatě jen navyšováním taktů. Dle všech testů jde tak o průměrný nárůst výkonu o 13 %, ale je jasné, že toto číslo se vztahuje pouze k danému výběru benchmarků, který se značně liší od obvyklých testů používaných recenzenty.

Stojí také za zmínku, že oba procesory měly nejnovější bezpečnostní záplaty dostupné od listopadu a pozoruhodné je také upozornění, že "žádný produkt nemůže být zcela bezpečný". Celkově to vypadá, že Comet Lake-S přinesou přesně to, co se od nich očekává a nyní je otázka, za jakou cenu. Nelze automaticky pomýšlet na to, že obvyklá částka 500 dolarů za nejlepší desktopový model bude snížena, ale na druhou stranu by asi Intel nechtěl vidět reakci lidí v případě, kdy by byl Core i9-10900K naopak dražší.

