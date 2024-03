Také AMD chystá AI akcelerátor pro Čínu, Instinct MI309 ale přesto narazil na ban

AMD, takže obě firmy jsou si v tomto docela rovny. To totiž podle zákulisních informací vytvořilo ořezanou verzi akcelerátoru Instinct MI309.

Americké sankce na Čínu mají např. podobu toho, že jde sem zakázán vývoz výkonných grafických karet a AI akcelerátorů přesahující dané specifikace. Nvidia to vyřešila např. uvedením ořezané GeForce RTX 4090 D se sníženým počtem CUDA jader, také měla nedávno zahájit dovoz dvou blíže neurčených akcelerátorů . I když pro mnohé odpůrce Nvidie to byl další argument proti ní, něco podobného se ale chtělo udělat i konkurenční, takže obě firmy jsou si v tomto docela rovny. To totiž podle zákulisních informací vytvořilo ořezanou verzi akcelerátoru Instinct MI300 pod názvem

Prozatím se neví, jak moc AMD vlastně tuto novinku ořezalo, nicméně se zdá, že to nebylo dost. Proslýchá se totiž, že i tato speciální čínská verze MI309 dostala stopku a nevejde se pod všechny stanovené limity (ty např. odpovídají výkonu do 600 FP8 TFLOPS, resp. obecně 4800 TPP, což je násobek výkonu a bitové šířky, ve které byl naměřen). AMD by teoreticky mohlo MI309 do Číny i přesto dodávat, pokud by od amerických úřadů získalo potřebnou licenci na vývoz, v podstatě výjimku. To by ale pak úplně potlačilo původní cíl oněch sankcí.