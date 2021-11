UMC se dohodla s Micronem na ukončení soudních sporů a zaplatí

Micron tuto skutečnost oficiálně ohlásil na svých stránkách , a to jistě s potěšením, neboť dohoda zahrnuje i finanční vyrovnání a platit bude právě UMC. Jde o jednorázovou platbu a po jejím provedení by už měla být tato kapitola mezi UMC a Micronem zapomenuta.

Ani jedna z firem ale neukojí naši zvědavost, neboť výše prozrazena nebyla. Nakonec bychom se ale stejně měli dozvědět, kolik UMC zaplatilo, neboť Micron bude muset tuto sumu uvést ve svém budoucím finančním přehledu.

Je ale naprosto zřejmé, že UMC opravdu nemá čisté svědomí ohledně toho, že měla Micronu ukrást jisté know-how o výrobních procesech pamětí DRAM a to pak prodat jednomu z čínských výrobců těchto pamětí. Ostatně tato firma už se loni přiznala u amerického soudu k tomu, že nelegálně získala od Micronu část duševního vlastnictví a poté měla vysoce ceněná data prodat konkrétně firmě JHICC, čili Fujian, nebo celým názvem Fujian Jinhua Integrated Circuit Company. Za to již v USA zaplatila pokutu ve výši cca 60 milionů dolarů a dále další pokutu 3,4 milionů zaplatila na Tchaj-wanu. Nyní se tak dočká i samotná poškozená strana.

Celá kauza má přitom kořeny v roce 2016, kdy se v provincii Fu-ťien (Fujian) rozhodli vytvořit firmu pro výrobu pamětí DRAM, a to v rámci iniciativy Made in China 2025. Výsledná JHICC ale neměla k dispozici potřebné technologie a ani inženýry, kteří by je dokázali vyvinout, a tak oslovila firmu UMC, uzavřela s ní spolupráci a až na základě toho byla postavena továrna pro zpracování 300mm waferů, jejíž základní kámen byl položen ještě v tom samém roce.

Dozvídáme se tak, že UMC nemaje k dispozici vlastní DRAM technologie se rozhodl je ukrást od Micronu z tchaj-wanských továren, za což pak inkasoval stamiliony dolarů od JHICC a další stovky milionů mohly připlout na základě toho, jak se firmě bude či nebude ve výrobě DRAM dařit. Ta se ale pak v reakci americké vlády dočkala zákazu svých dovozů do USA a také byla zařazena na černou listinu, takže americké firmy dostaly zákaz s ní obchodovat. To samozřejmě výrazně přispělo k jejímu pádu, přičemž sama JHICC ukončila výrobu už v roce 2019. Firmy Micron a UMC se přitom nyní rozhodly, že budou i nadále spolupracovat, takže co se stalo, stalo se a jede se dál.



