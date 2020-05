Microsoft představil 12 her pro Xbox Series X a gameplay z Assassin's Creed Valhalla

V plánovaném živém streamu dnes Microsoft představil novinky týkající se her pro Xbox Series X . Zatím došlo na tituly třetích stran, produkci od svých Xbox Game Studios – včetně Halo Infinite – představí americký gigant v dalším streamu, který je plánován na červenec. Většina z níže uvedených her tedy nebude exkluzivní pro Xbox, ale objeví se také na dalších platformách jako PlayStation 5. Řada titulů se přitom na trhu objeví ještě před vydáním konzole na trh, ke kterému by mělo dojít koncem letošního roku. V takovém případě se hráčům bude hodit systém Smart Delivery, který umožňuje hrou zakoupenou pro Xbox One později hrát také na Xboxu Series X.

Assassin's Creed Valhalla

Nový díl série Assassin's Creed , který nás zavede do světa vikingů, byl oznámen již před pár týdny. Teď se vůbec poprvé objevilo video ukazující přímo záběry ze hry. Ubisoft stále neoznámil, kdy plánuje hru vydat, ale podle neoficiálních zdrojů by se tak mohlo stát v říjnu 2020.





Dirt 5

V říjnu vyjde nový díl závodní série Dirt, který naváže na „čtyřku“ z roku 2017. Vývojáři z Codemasters slibují, že žádné dva závody nebudou stejné a v režimu kariéry čeká na hráče třeba shánění sponzorů. Mezi nabízené lokace bude patřit New York, Čína, Brazílie nebo Norsko. Hra vyjde v říjnu 2020.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2





Na Xbox Series X přijde hned několik horrorových her. Jak již napovídá název, RPG titul Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, nás vezme do prostředí upírů. Datum vydání zůstává nevyjasněno.

Yakuza: Like a Dragon

Akční RPG od společnosti Sega, také známé jako Yakuza 7, vyšlo začátkem roku v Japonsku pro PlayStation 4. Nyní víme, že de dostane také na Xbox Series X, a to spolu s uvedením konzole na trh.

Bright Memory Infinite V akční FPS od čínské společnosti FYQD Studio, která zaměstnává pouze jediného vývojáře, se přeneseme do roku 2036. A z prvních herních záběrů je jasné, že po vizuální stránce půjde o velmi povedený kousek.

The Ascent

Přírůstek do žánru akčních RPG bude exkluzivní titul pro Xbox Series X, takže grafika hry by měla plně využívat možnosti nové konzole. Hra vyjde letos na podzim a o její vývoj se stará nové švédské studio Neon Giant.

Scarlet Nexus

Hru pro Xbox Series X (a také Xbox One) představilo také studio Bandai Namco. Scarlet Nexus by měl být začátek nové série, ale vývoj povede zkušený tým, který stojí za franšízou Tales (včetně Tales of Vesperia). Datum vydání zůstává ve hvězdách.

Call of The Sea

V adventuře Call of the Sea od španělského studia Out of the Blue, která představuje příjemný oddych od všech představených horrorů a stříleček, se vcítíte do role hlavní hrdinky Norah. Ta hledá svého manžela, který se ztratil kdesi na expedici. Ani v tomto případě nebylo oznámeno datum vydání.





Second Extinction

Kompletní novinkou dnešního streamu byla střílečka Second Extinction od studia Systemic Reaction. Ve hře, která kombinuje prvky z Destiny 2 a Left for Dead, bude úkolem hráče zachránit svět před zmutovanými dinosaury. Vyjde také na PC, i když datum nebylo oznámeno.

The Medium

Milovníci psychologických horrorů by si mohli přijít na své v novince The Medium od studia Bloober Team, která vyjde letos na podzim také pro PC. V příběhu uvidíme Marianne – médium existující ve fyzickém i duchovním světě, které se vydá do opuštěného hotelového komplexu, kde odhaluje strašlivé tragédie své minulosti.

Chorus

Novinka od vydavatele Deep Silver bude vesmírnou střílečkou s ženskou hrdinkou v hlavní roli. Na vydání hry pro současnou i budoucí generaci Xboxu si počkáme do roku 2021.

Madden NFL 21

Pro fanoušky amerického fotbalu si vývojáři z EA Sports přichystali další díl známé série. V prvním traileru se toho bohužel o hře mnoho nedozvíme, ale snad budeme moudřejší po 11. červnu, kdy má společnost Electronic Arts naplánovanou vlastní akci.

Scorn

Až příliš tajemný je také trailer ke hře Scorn, která byla poprvé oznámena již v roce 2016. Toto hororové dobrodružství s pohledem z první osoby vyjde pro Xbox i PC, ale zatím není jasné, kdy se tak stane. Zatím se můžeme pokochat alespoň pohledem na nepříliš vábně vypadající stvoření ze hry.

Ceny souvisejících / podobných produktů: