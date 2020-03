Sony odhalilo specifikace PS5, Xbox bude výkonnější

Předchozí generace, čili PlayStation 4 a Xbox One, znamenala vedení firmy Sony ohledně hrubého výkonu, a to slovy čísel v poměru zhruba 1,8 ku 1,3 TFLOPS. Nyní se tedy karta obrací, protože výkonnější bude Xbox One, ale to zároveň přináší otázky ohledně ceny

PlayStation 5 Xbox Series X CPU 8x Zen 2 na taktu až 3,5 GHz 8x Zen 2 na pevném taktu 3,8 GHz (nebo 3,6 GHz s SMT) GPU 10,28 TFLOPS, 36 CU na taktu až 2,23 GHz 12 TFLOPS, 52CU na pevném taktu 1,825 GHz GPU architektura Custom RDNA 2 Custom RDNA 2 Paměť a rozhraní 16 GB GDDR6 / 256bit 16 GB GDDR6 / 320bit Propustnost pamětí 448GB/s 10 GB při 560GB/s, 6GB při 336 GB/s Hlavní úložiště 825GB SSD 1TB NVMe SSD Propustnost úložiště hrubá 5,5 GB/s, 8-9 GB/s s komprimací hrubá 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s s komprimací Rozšířené úložiště slot pro NVMe SSD 1TB rozšiřující karty (viz Seagate) Externí úložiště podpora USB podpora USB 3.2 Optická mechanika 4K UHD Blu-ray 4K UHD Blu-ray

Nový Xbox tak bude mít výkonnější grafické jádro, i když procentuální rozdíl nebude takový jako v předchozí generaci a dá se říci, že obě konzole budou mít velice slušný hardware. Xbox také dosáhne na 10GB části své paměti vyšší propustnosti a nabídne i vyšší kapacitu SSD, ovšem to bude na druhou stranu pomalejší. PS5 bude schopna renderovat hry při 4K a až 120 FPS a také téměř celou knihovnu pro PS4.

Co se týče ray tracingu, ten v případě PS5 bude moci být využit pro téměř všechny obvyklé účely, jaké dnes známe, čili pro šíření zvukových vln v prostoru, globální osvětlení scén, stíny, odrazy a pak je tu i vykreslování plné scény pomocí ray tracingu, což bude ale asi vyhrazeno pro hry s jednodušší grafikou. Nepíše se tu také o lomu světla, ale ten by možná mohl být zahrnut v odrazech. Sony také udává, že s nahráváním herních dat si už nemusíme dělat starosti a že to vše bude probíhat v podstatě instantně. Vypadá to také, že se Sony více než Microsoft zaměří na zvukovou stránku, jak ostatně už napovídá využití ray tracingu pro zvuk. Vedle toho se dozvídáme o jistém Tempest Engine pro zpracování audia, což je upravená jednotka CU z radeonového GPU, která poslouží stejnému účelu jako SPU v konzoli PS3. Sony se chlubí tím, že samotný Tempest Engine je zhruba stejně výkonný jako všech osm CPU jader Jaguar v PS4. Microsoft také už potvrdil, že jeho nová Xbox přijde na trh letos v listopadu. Od Sony očekáváme to samé, ale ceny se pochopitelně ještě nedozvíme. Zde je pak k dispozici celá prezentace nové PS5: ​



Ceny souvisejících / podobných produktů: