100TB SSD Nimbus ExaDrive DC100 dostává cenovku: 40.000 USD

Nimbus ExaDrive DC100 se 100TB kapacitou. Nyní jsme se dozvěděli i jejich cenu, která opravdu není nízká. Jde o 3,5" jednotky, které lze objednat ve verzích pro SATA 6Gbps (DCT050, DCT100) nebo SAS-2 dual-port (DCS050, DCS100). Číslovky prozrazují i dostupné kapacity, které mohou být 50 nebo 100 TB. Jistě váš nepřekvapí, že ceny rozhodně nebudou lidové. Už 50TB verze vyjde na 12.500 USD (300 tisíc Kč), 100TB varianta stojí dokonce na 40.000 USD (940 tisíc Kč), což je více než byste v USA dali za základní Teslu Model 3.

Nimbus při takové kapacitě rovnou říká, že disky vydrží neomezené množství přepisů denně po dobu 5 let a po tuto dobu trvá i záruka. Ostatně když si to spočítáme, ono se přes daná rozhraní ani nedá "moc" zapsat (lépe řečeno tolikrát přepsat). Při 500 MB/s se dá za rok zapsat asi 15000 TB, což je sice stěží představitelné obrovské množství dat, ale znamená to, že se takto obrovské SSD přepíše jen 150krát. Za 5 let by bylo možné jej přepsat 750krát, kdyby se nedělalo nic jiného, než jen zapisovalo maximální možnou rychlostí. A to už by SSD s eMLC čipy mohlo vydržet.



Verze pro SAS-2 nabídnou sekvenční čtení s rychlostí 450 MB/s, zápis pak s 260 MB/s. Náhodné čtení nabídne 50K až 52K IOPS, zápis pak 25K až 26K IOPS. Pokud jde o SATA varianty, zde jde o 500 MB/s u sekvenčního čtení a 470 až 500 MB/s u zápisu. Hodnoty náhodných přístupů jsou 97K až 114K IOPS u čtení a 91K až 106K IOPS u zápisu.

Nimbus zmiňuje i různé výhody těchto SSD. Se 100TB kapacitou je potřeba na stejnou kapacitu jen šestinové množství disků ve srovnání s 16TB HDD, tedy i šestinové množství serverových racků. Se 16W spotřebou při práci jsou i energetické nároky na TB o 85 % nižší než u HDD, nižší jsou i nároky na chlazení. Latence jsou dokonce o 98 % nižší.

