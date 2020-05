Přehled desktopových procesorů

V tomto článku je pravidelně aktualizovaný seznam všech modelů desktopových procesor ů. Trh je totiž doslova zaplaven nejrůznějšími modely procesorů, které často mívají podobné označení i cenu, ale mnohdy velmi rozdílné vlastnosti (typicky velikost L2 cache u jinak shodných modelů procesorů). Článek nemá za úkol rozebírat jednotlivé technologie procesorů nebo srovnávat jejich výkon, ale může pomoci s výběrem nového procesoru nebo s identifikací některého z těch starších. Článek je propojen s naším slovníkem vysvětlujícím některé pojmy.













V poslední kapitole je věnována historie aktualizace. Tento přehled bude pravidelně aktualizován, proto by svému účelu měl posloužit stejně dnes jako za rok.









The Intel Museum - Robert Noyce Building (Silicon Valley Central)



Jak je přehled strukturován? Kromě tohoto úvodu obsahuje kapitoly pojmenované jako jednotlivé Jak je přehled strukturován? Kromě tohoto úvodu obsahuje kapitoly pojmenované jako jednotlivé socket y. Na začátku každé této kapitoly je vždy stručný obecný úvod charakterizující celý socket, níže je pak několik tabulek, z níž každá se věnuje samostatné rodině procesorů (např. AMD Athlon; AMD Sempron atp.). Pro lepší představu následuje screenshot jedné z těchto tabulek:









Nejprve je vždy uvedeno označení celé jedné rodiny procesorů (v našem případě Athlon 64 FX pro Socket 939), dále základní vlastnosti procesorů této rodiny a její stručný popis. Např. uvedené technologie se ale vždy nemusí vztahovat ke všem revizím jádra atp. - proto doporučuji vždy přečíst i doplňující informace v textu, kde jsou tyto informace obsaženy. V případě některých rodin procesorů Intel nejsou tabulky rozděleny jen podle jádra, ale i podle podporovaných technologií.



Hlavní část tabulky s výpisem jednotlivých modelů se z skládá z modelového označení, u kterého v závorce bývá i revize (případně i PCG kód značící energetickou náročnost), dále taktovací



V případě socketů 462, 754 a 939 je uváděno P/N pouze tzv. "Tray" verzí procesorů (tj, pouze holý procesor bez chladiče; toto P/N je vždy uvedeno i přímo na procesoru) a u Socketů AM2/AM2+ jsou uváděna dvě P/N - první pro BOX verzi procesoru a druhé pro již zmíněnou "Tray" verzi. V případě Socketů Intel jsou vždy uváděna všechna dostupná P/N daného modelu (v některých případech i 4 různá P/N) s tím, že jako první je obvykle uváděno P/N "Tray" verze a teprve potom ostatní možné P/N kódy (obvykle BOX verze, případně ještě BOX verze BTX formátu).





Demonstrační foto - Intel Core 2 Quad

U procesorů Intel je také vždy uváděn jedineční identifikátor každého konkrétního modelu, ukrývající se pod označením sSpec Number. Společně s ním se uváděno i CPUID, které se odvíjí od použité revize jádra. Pokud vás zajímají aktuální procesory a například i jejich cena, není nic jednoduššího, než sledovat naše pravidelná cenová zpravodajství.









Identifikace procesorů



Před samotným ponořením se do tabulek ještě doporučuji přečíst si několik následujících řádek, které vám pomohou s identifikací procesoru. Jsou dva způsoby identifikace:

1) softwarově za pomoci například programů

2) "mechanicky" - resp. pohledem na samotný procesor a jeho identifikační znaky.



CPU-Z je pro tyto účely asi nejlepším programem, poskytuje veškeré důležité informace. V případě aktuálních procesorů je bezpodmínečně nutné používat vždy poslední verzi tohoto programu, čímž předejdete možným nepřesnostem nebo chybám. CPU-Z, stejně jako jiné programy, používá k identifikaci CPUID (CPU IDentification) instrukce. Ty jsou používány již z dob pozdějších revizí procesorů 486 a prvních Pentií.









Identifikace druhým způsobem - tedy pohledem na procesor vyžaduje přinejmenším demontovat z procesoru chladič a zbavit jej teplovodivé pasty (pokud je procesor používán), díky čemuž se vám naskytne např. tento pohled:













Zde je pro nás důležitý řádek pod nápisem AMD Athlon 64 X2 (značící rodinu procesorů, do které procesor patří). V našem případě je to ADO3800IAA5CU, pokud zabrousíte do tabulky patřící výše uvedené rodině, hned zjistíte, že na obrázku je procesor AMD Athlon 64 X2 pro Socket AM2 s modelovým označením 3800+ EE (revize F2), s taktem 2 GHz (násobič 10x), požadovaným napětím 1,20 až 1,25 V, hodnotou TDP nepřesahující 65 W a s maximální provozní teplotou 55 až 72°C. To je pouze část údajů, které lze za pomoci našeho přehledu zjistit z Part Number. Pro úplnost přidávám ještě fotografii identifikačních údajů ze staršího procesoru AMD Sempron pro Socket A:









Žádný ze znaků, které P/N tvoří, tu není nadarmo, každý má svůj důležitý význam. Pro ilustraci přikládám tabulku z oficiálních materiálů společnosti AMD, kde je P/N názorně rozebráno:













Nejjednodušší identifikace procesorů Intel není za pomoci P/N, ale za pomoci kódu sSpec Number. Tento kód je uveden na každém procesoru Intel, na sSpec Number je založen i náš kompletní přehled procesorů Intel. Znáte-li sSpec Number, není nic jednoduššího, než na stránce s odpovídajícím socketem použít fulltextové vyhledávání a hned zjistit informace o vašem modelu.









Pokud v tomto přehledu narazíte na nějakou nepřesnost či chybu, nenechte si to pro sebe a na nedostatek upozorněte v diskuzi pod článkem (nejlépe i s odkazem na zdroj informací, z kterého jste čerpali). Stejně tak pokud jste narazili na důvěryhodný zdroj, z kterého by šlo doplnit některé chybějící údaje (zejména data uvedení na trh).