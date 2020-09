12jádrový AMD Ryzen 9 5900X má mít Boost na 5,0 GHz a 150W TDP

Už 8. října by měly být představeny nové procesory s architekturou AMD Zen 3. Jedním z nich by měl být i Ryzen 9 5900X (Vermeer). I když oficiální data stále ještě nemáme, objevily se úniky, které mohou (ale nemusí) být pravdivými. Podle nich by mělo jít o 12jádrový procesor s podporou zpracovávání 24 vláken najednou podobně jako u Ryzenu 9 3900X. Poněkud nepříjemnou zprávou je to, že by TDP měla stoupnout ze 105 W na 150 W, což je poměrně značný nárůst. Jsou zde ale i pozitivní zprávy.



IPC těchto procesorů by mělo stoupnout o zhruba 20 %, tedy o tolik výkonu by měly nabídnout při stejné frekvenci. Další zajímavostí je to, že jednojádrový Boost by měl dosáhnout až na magickou frekvenci 5,0 GHz, což je o 400 MHz více než u 3900X (a o 300 MHz více než u 3900XT). Spolu s nárůstem IPC by to znamenalo až o 30 % vyšší výkon ve srovnání s 3900X, a to rozhodně není málo. Vícejádrový Boost by měl být pod 5,0 GHz a základní frekvence je také stále neznámá. Dá se ale předpokládat, že bude minimálně na úrovni předchůdců, tedy 3,8 GHz, spíše ale půjde o vyšší číslo.

Nové procesory zůstanou na Socketu AM4, zůstane tedy i podpora DDR4 a USB3.2, zatímco další generace na AM5 by už měla přinést DDR5 a USB4.0. Ryzeny 5000 by měly být podporovány na chipsetech řad 400 a 500.

