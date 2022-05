3D obraz bez brýlí: Acer uvede monitory i notebook s 3D displeji

3D obraz je technologie, která sice před několika lety zaznamenala nadšení, to ale bylo spíše chvilkové a dnes jde o něco, o čem bychom mohli říci, že zatím nenašlo své místo na trhu. 3D brýle a další problémy technologie způsobily, že se pořádně neuchytila a společnost Acer by to chtěla zvrátit. Uvede totiž produkty využívající SpatialLabs na nových monitorech a notebooku. Velkou výhodou má být to, že dojem ze 3D bude viditelný i bez použití brýlí. Vtip je ve využití čoček z tekutých krystalů nad vrstvou displeje a technologie sledování očí, což se má postarat o 3D efekt. Jak moc limitovaný bude, to se teprve ukáže na reálných produktech.



Jedním z nich bude notebook Acer Predator Helios 300. Ten dostane 15,6" displej s touto technologií, která by už při uvedení notebooku měla být podporována na více než 50 hrách. Dále tu najdeme Intel Core i9 12. generace, 32 GB DDR5-4800 RAM, GeForce RTX 3080, SSD na PCIe 4.0. Nebude chybět ani HDMI 2.1, Thunderbolt 4 a dvojice portů USB 3.2 Gen2. Cena má začínat na 3399 USD.



Zajímavostí budou ale i monitory s touto technologií. Patrně půjde o stejné panely jako v notebooku výše, protože oba mají překvapivě malou 15,6" úhlopříčku. Hovoří se o rozlišení 4K, jasu 400 nitů a možností přepínat mezi 2D a 3D režimem. Acer SpatialLabs View bude herním monitorem, druhý pak bude mířit na profesionálnější nasazení. Ponese jméno Acer SpatialLabs View Pro a měl by pokrýt 100 % barevného prostoru Adobe RGB, nebude mu chybět možnost montáže na zeď/rameno a nabídne aplikaci SpatialLabs Model Viewer. Uživatelé tak budou moci zobrazit si jejich 3D výtvory díky podpoře exportu z aplikací, jako jsou Revit, Solidworks nebo Cinema 4D s využitím pluginu Datasmith. Herní monitor by měl stát 1099 USD (objeví se v létě), profesionální verze zatím nemá cenovku ani datum uvedení.