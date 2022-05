3DCenter: ceny grafických karet už jsou téměř na doporučených částkách

Grafické karty generací Ampere a RDNA 2 byly po většinu své éry výrazně předražené a teprve nyní se vůbec poprvé dostávají blízko k tak nízkým částkám, za něž se ještě neprodávaly. To ale platí spíše pro staré modely, které tu byly už v roce 2020 a také je třeba vzít v potaz, že následující graf ukazuje jen průměry cen karet Radeon RDNA 2 a GeForce Ampere. A ty mohou být velice zavádějící.

Radeony by tak měly být předraženy už jen o 2 procenta, jenomže reálně je tomu tak, že zatímco se nepovedený Radeon RX 6500 XT prodává oproti doporučené ceně o téměř pětinu levněji, na druhé straně je u o třetinu předražený Radeon RX 6800. Podobné, i když s menším rozpětím, je to i v případě NVIDIE, kde máme o desetinu levnější RTX 3090 Ti či RTX 3080 Ti, ale o 12 procent dražší RTX 3080 10GB, RTX 3060 či RTX 3050.

Ceny v tomto případě prostě více než kdy dříve určuje trh a nezájem zákazníků utrácet velké peníze za hi-end modely GeForce i Radeonů, které mají vzhledem k doporučeným cenám nízký výkon, čili nízký poměr výkonu a ceny. Vyšší ceny si tak logicky udržují zvláště oblíbené karty, což tak dle míry předražení jsou především Radeon RX 6800/6800 XT, GeForce RTX 3060 Ti a výše zmíněná trojice RTX 3080 10GB, RTX 3060 a RTX 3050. Podrobnosti najdete na 3DCenter.org

Dle tohoto zdroje pak v posledních týdnech nejvíce zlevnily karty RX 6900 XT, RX 6700 XT a pak RTX 3080 12GB, RTX 3050 a RTX 3060 Ti. Jak to ale vypadalo na našem trhu? Na něm platí, a lze předpokládat, že podobné to bude u Němců a Rakušanů, že kdo hledá nejlevnější nabídku, ten už si moc nepolepší. Například ceny karet RTX 3060 Ti u nás skutečně klesly, a to i dost výrazně, ale to ve skutečnosti jen karty některých výrobců doháněly ty nejlevnější modely (jako obvykle MSI Ventus). Čili ceny v podstatě klesly, ovšem nám může být celkem jedno, zda si koupíme Ventus od MSI, nebo nově zlevněný Eagle od Gigabyte.

Navíc lze pozorovat, že ceny mnoha karet už začínají spíše různě poskakovat, než aby šly svorně dolů, rozevírají se nůžky mezi nejnižšími a průměrnými cenami, což je obvykle známka toho, že o moc lepší už to asi nebude. Leda by se něco zásadního stalo, což by mohl být v tuto dobu snad už jen výprodej před nástupem nové generace.

My však nevíme v podstatě nic o tom, jaké jsou zásoby GPU a karet, jichž se budou výrobci a prodejci před nástupem GeForce RTX 4000 zbavovat. Vzhledem k velice pozvolnému poklesu cen, který pokračuje už od konce minulého roku, a předchozímu velkému nedostatku, to však nevypadá na velké výprodeje. Ostatně někdo by mohl říci, že vzhledem k inflaci je řada karet technicky již dnes pod "doporučenou cenou".