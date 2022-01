3DCenter: ceny grafických karet začínají už výrazněji klesat

3DCenter.org tak opět přichází s aktuálním přehledem cen karet AMD Radeon RX 6000 a GeForce RTX 3000, který zahrnuje původní modely představené spíše ještě v roce 2020, aby bylo možné dlouhodobě sledovat novými modely nezkreslený vývoj cen. Jde tu o německé a rakouské obchody a vedle cen, respektive procentuálního předražení grafických karet AMD a NVIDIA nám graf ukazuje také dvě křivky. Modrá znázorňuje vývoj dostupnosti karet a žlutá pak vývoj hodnoty Etherea.

- klikněte pro zvětšení -

Nyní nastává opět období podobné tomu z minulého léta, kdy hodnota Etherea výrazně klesla a i díky tomu se na volném trhu objevilo více grafických karet. Není tak divu, že ceny reagují, a to znatelným poklesem v případě karet GeForce i Radeon. Jenomže z výšin takřka dvojnásobných cen oproti MSRP je cesta dolů ještě dlouhá, takže je třeba mít trpělivost.

NVIDIA sice naopak zdražuje své vlastní karty Founders Edition, ovšem ty jednak nejsou široce dostupné a pak jde o zvýšení doporučených cen, které se NVIDIA na trhu opravdu snaží dodržovat, jen ta dostupnost poněkud vázne.

Ceny karet přitom v řadě případů klesají také na našem trhu, a to i dost výrazně. Například takovou MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X 8G LHR jsme si nedávno nepořídili pod 27.500 Kč, zatímco dnes je k dispozici i za cenu pod 23 tisíc. Jiným kartám, jako jsou RTX 3060, se ale ze svých výšin dolů moc nechce, i když i zde lze najít modely s cenou pod 19 tisíc, a to nepočítáme malé "Mini ITX" karty.

Trh s grafikami ale dostal hodně na frak a bude trvat, než se srovná, ostatně některé obchody se zjevně pokouší zbavovat draze nakoupeného zboží, ostatně taková Gigabyte RTX 3060 ve verzi Eagle za cenu od 26.800 Kč nás rozhodně nenadchne, a to by platilo i v době největšího nedostatku.

Nyní můžeme sledovat především to, jaký bude další vývoj hodnoty Etherea, které už pomalu činí z těžby na LHR verzích GeForce nevýdělečný podnik, pokud jde o záměr těžbou splácet nově zakoupené grafiky a přitom akceptovat vysoké ceny energií. Mnozí těžaři samozřejmě budou spoléhat na to, že dnes vytěžené Ethereum je především investice do budoucna, ale v celkovém měřítku budou samozřejmě jako obvykle na pokles jeho hodnoty reagovat.



