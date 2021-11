3DCenter.org: výkon Alder Lake-S v 1110 herních testech

Jedná se tak o kompilaci výsledků z testů serverů Anandtech, Gamers Nexus, Igor's Lab, Tom's Hardware, Linus TT, Golem, SweClockers a dalších. Podmínkou samozřejmě bylo to, aby dané procesory běžely na výchozím nastavení bez přetaktování, ovšem to může a bude samozřejmě ovlivněno i kvalitou desek a chlazení, které určí, zda procesory (a především Core i9-12900K) dosáhnout svého nejvyššího výkonu v turbu. Kvalitní chlazení jistě bylo základem testovacích sestav poskytnutých pro recenze, například na Tom's Hardware použili vodní chladič Corsair H115i a i jinde se to vodníky jen hemží.