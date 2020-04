3Dfx Voodoo může zase ožít, ovšem jako Lego

Společnost 3Dfx vtrhla do světa PC na konci roku 1996 zčistajasna a způsobila revoluci. V podstatě do každé sestavy jsme si mohli pořídit akcelerátor Voodoo a propojit jej externě s grafickou kartou, aby nám poskytl do té doby nevídanou grafiku s bilineárním filtrováním textur a vysokým rozlišením, což tehdy bylo 640 x 480 s výhledem na 800 x 600.

První 3Dfx Voodoo můžeme přitom poznat velice snadno díky dvěma čipům tvořícím celé řešení, z nichž jeden sloužil jako pixel pipeline a druhý zpracovával textury, přičemž napravo od nich je obvyklé pole osmi modulů EDO RAM s celkovou kapacitou 4 MB. I bez popisků legových čipů by tak bylo naprosto jasné, o jakou kartu jde.

Nyní se taková "legokarta" dostala mezi návrhy Lego Ideas , se kterými může přijít každý, přičemž lidé mají možnost pro jednotlivé návrhy hlasovat. A pokud některý získá 10.000 hlasů, společnost Lego začne zvažovat, že takový návrh přetaví v reálný produkt. Lego verze 3Dfx Voodoo je přitom s více než 1800 hlasy a téměř 600 dny pro jejich další sběr na dobré cestě k oné hranici dospět, i když je samozřejmě otázka, kdo by vůbec byl ochotný si takový produkt pořídit, i když ten může ve výsledku vypadat zcela jinak než poskytnutý návrh.

Uvidíme časem, třeba se Lego tohoto nápadu v nějaké podobě chytne, i když lze těžko očekávat, že by chtělo vytvořit sadu Ideas pro tvorbu kartu, kterou si v podstatě můžeme vytvořit už nyní z řad běžných dílů.

Ceny souvisejících / podobných produktů: