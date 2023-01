3nm CPU Apple A17 z iPhonu 15 upřednostní nízkou spotřebu před výkonem

Patrně zase v září budou představeny nové smartphony Apple iPhone 15. Měly by mít nový procesor Apple A17, který má vyrábět TSMC pomocí 3nm procesu . Pro letošek má být ale hlavní důraz dán na nižší spotřebu a nikoli na výkon. Tento přístup jistě bude většina lidí upřednostňovat, neboť v desktopových procesorech a grafických čipech se nám situace poslední dobou docela zvrhla a výkon sice dramaticky roste, což je dobře, ale nedaří se už držet spotřebu na původních hodnotách. Apple A16 je nicméně už tak extrémně výkonný procesor, který další navyšování výkonu nějak kriticky nepotřebuje.

Nový 3nm proces u TSMC by měl obecně přinést vyšší výkon při snížení spotřeby o 35 % a Apple chce podle zákulisních informací využít tohoto faktu především pro snížení skutečné spotřeby místo toho, aby se zvýšená efektivita využila především k zvýšení výkonu a zachování spotřeby (nebo dokonce k takovému navýšení výkonu, že by se i přes vyšší efektivitu zvýšila spotřeba). Přesto můžeme předpokládat, že i výkon se do jisté míry zvýší, jen to asi nebude tak znatelné jako u dosavadních generací.

Předpokládá se, že prvně se ale 3nm proces neobjeví u procesorů Apple A17, ale u M2 Pro nebo M3 v počítačích Apple Mac (iMac, MacBook,...). Kdy se tak stane, těžko říci, nicméně Apple občas pořádá i jarní keynote, takže je zde možnost uvedení např. v březnu. To ale teprve uvidíme.