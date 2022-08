5nm iGPU v Intel Meteor Lake má přinést podporu ray-tracingu

V posledních týdnech se hodně mluví o procesorech Intel Raptor Lake, nicméně Intel chystá také procesory Core 14. generace pod označením Meteor Lake. V jejich případě se má přejít na dlaždicový design, takže v jednom procesorů může být kombinováno více čipů vyráběných různými procesy, podobně jak to už dnes používá AMD s chiplety. Procesor (CPU část) by díky tomu měl přejít na výrobní proces Intel 4, zatímco integrovaný grafický čip bude externě vyráběn u TSMC pomocí 5nm procesu (původně mělo jít o 3nm proces, ten patrně dostane až Arrow Lake 15. generace). A právě toto iGPU je zdrojem několika zajímavostí.



Podle dat v Intel Graphics Compiler (IGC) totiž vychází najevo, že by iGPU v procesorech Meteor Lake mohlo nabízet hardwarovou podporu ray-tracingu. Zatímco připravovaný Raptor Lake má architekturu Xe-LP, Meteor Lake by měla mít Xe-LPG/Xe-HPG a až 128 EU. Spolu s přechodem na jinou architekturu by měla přijít i podpora některých technologií v ní obsažených, třeba onoho ray-tracingu. Byl zde totiž nalezen kód, který aktivoval podporu ray-tracingu v případě detekovaného příznaku iGFX_meteorlake.