5nm proces TSMC: AMD Zen 4 & RDNA 3, NVIDIA Hopper i Intel Xe?

ChinaTimes tak mluví rovnou o všech třech hlavních PC firmách, které by měly využít služeb TSMC a jejího 5nm procesu. V případě firem AMD a NVIDIA s tím můžeme počítat, ale otázka je Intel a jeho Xe. Informace o tom, že Intel využije služeb TSMC nebo i Samsungu se objevily už několikrát, ale nedá se říci, že by se potvrdily, nicméně vše je jednou poprvé. Nyní ale můžeme výrobu GPU Xe v TSMC označit jen jako fámy, což ostatně uvádí i zdroj.

Zveřejněný dokument obsahuje krom PC hardwaru také řadu mobilních čipů a mezi nimi i Kirin 1000 a Kirin 1100. Jde o čipy pro HiSilicon, takže dle těchto záznamů by to s ukončením výroby čipů pro Huawei nemuselo být tak horké. To samozřejmě s tím, že budeme věřit, co hlásá následující obrázek. Ten je dle zdroje založen na informacích od dodavatelů výrobních zařízení pro továrny TSMC.

V podstatě jediné, s čím se dá opravdu počítat, je výroba čipů A14 a A14X pro Apple již v tomto roce, neboť o tom se vědělo již dříve. Přechod firmy AMD na 5nm v rámci Zen 4 a RDNA3 je také logický, což platí i pro NVIDII a její příští generaci Hopper, a to s tím, že uvažovat můžeme spíše o roku 2022.

Jedná se přitom o masovou produkci, ne přehled o tom, kdy by se mohly objevit první prototypy a další informace je ta, že kapacita procesu N5 (5nm TSMC) a vylepšeného N5+ by v roce 2022 měla dosáhnout cca jednoho milionu waferů. Analytici předpokládají , že 5nm procesy zařídí firmě TSMC už v tomto roce kolem 10 % veškerých tržeb a v příštím se na nich budou podílet z 25 až 30 %.

Samsung už také bude mít brzy připraven 5nm proces, ale dle analytiků se jeho kapacita i výtěžnost nebude moci v druhé polovině tohoto roku rovnat s nabídkou TSMC. Ta ovšem očekávala, že i díky 5nm procesu v druhé polovině roku značně navýší své tržby, ale nyní je výhled takový, že ty zůstanou zhruba na úrovni první poloviny roku. Zájem o 5nm proces je ale obrovský, a TSMC díky tomu udrží své investiční výdaje v letošním roce na 15 až 16 miliardách dolarů.

To vše je pak v souladu s poznámkou výkonného ředitele TSMC (C. C. Wei), který uvedl, že nástup 5nm procesu výrazně překoná začátek éry 7nm procesu. Exploze objednávek na 5nm čipy v příštích letech tomu odpovídá.

