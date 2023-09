95 % NFT dnes nemá vůbec žádnou hodnotu, ta je na čisté nule

Rok 2021 byl ve světě IT dost ve znamení NFT (Non-Fungible Token). Odhaduje se, že v tom roce se tu protočilo 25 mld. USD a za rekordní srpen 2021 byla prodána NFT v celkové hodnotě 2,8 mld. USD. Tomu už ale odzvonilo. Na serveru dappGambl se totiž objevil výsledek studie, který říká, že v letošním červenci měl trh už jen 80 mil. USD, což jsou pouhá 3 % výše zmíněného rekordního měsíce. To ale zdaleka není vše. Ve studii bylo studováno 73.257 různých NFT kolekcí a 95 % z nich (69.795) má nyní hodnotu v podobě čisté nuly. Hovoří se o tom, že jde o 23 milionů lidí, jejichž investice do tokenů dnes nemá hodnotu jediného centu.



Navíc se ukazuje, že 79 % ze všech NFT kolekcí se ani neprodalo a nabídka tak výrazně převyšuje poptávku. Problémem NFT je i extrémní spotřeba při jejich ražení. Studie se podívala na téměř 196 tisíc NFT kolekcí, které byly vyraženy zbytečně a nemají zjevného vlastníka, přičemž na toto bylo spotřebováno 27,8 GWh energie. Podle autorů studie to odpovídá 16,2 tisícům tun CO2, roční spotřebě 2000 domů, 3500 aut nebo uhlíkové stopě 4000 pasažérů na trase z Londýna do Wellingtonu na Novém Zélandu.