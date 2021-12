Acer chystá Predator X32 FP s Mini-LED, 4K a 165 Hz

Patrně na veletrhu CES 2022 by se měl představit nový monitor Acer Predator X32 FP. Ten se totiž na chvíli objevil na Instagramu tchajwanského zastoupení, ale posléze zmizel. Přesto víme, o co by se mělo jednat. Monitor má mít 32" úhlopříčku a rozlišení UHD 4K (3840×2160 pixelů). Díky rozhraní HDMI 2.1 má umožnit dosáhnout obnovovací frekvence 120 Hz, nicméně sám o sobě podporuje přetaktování až na 165 Hz.

Displej s technologií Mini-LED a 576 zónami pro stmívání podporuje Display HDR 1000 a slibuje 99% pokrytí barevného prostoru Adobe RGB i vysokou barevnou přesnost (Delta E<2). Ve výbavě máme dále najít USB-C s Power Delivery 90W a KVM Switch.

