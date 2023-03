Acer ebii: elektrokolo se systémy AI a 110km dojezdem

Společnost Acer chce proniknout i na trh s elektrickými koly. Představuje totiž nové elektrokolo ebii, které spojuje jak dopravní prostředek a sportovní náčiní (byť se značnou výpomocí, abyste se zas tak moc nezapotili), tak i moderní technologie včetně umělé inteligence do jednoho balíčku. Nové elektrokolo je určeno do města a je k němu i mobilní aplikace ebiiGO. Ta umožňuje monitorovat stav baterie, doporučovat trasy, odemykat a zamykat kolo (to se ale děje i automaticky po vzdálení se od kola, nechybí pochopitelně ani možnost vzdáleného vyhledávání kola v případě krádeže). Kolo ebii je vybaveno i alarmem. Umělá inteligence se stará i o průběžnou úpravu výkonu podle profilu trasu a uživatelova nastavení. Zajímavostí jsou i detektory pro minimalizaci následků nehod. V zásadě jde o to, že kolo dokáže uživatele upozornit, že se k němu někdo až příliš přibližuje a ten se tak může trochu lépe připravit.



Nové kolo má rozměry 1578×552×1024 mm a váží 16 kg (včetně baterie a blatníků). Určené je pro jezdce s výškou od 145 do 185 cm. Má hliníkový rám, 20×2,2" kola odolná proti defektu a 160mm brzdy. Elektrický motor má výkon 250 W, max. točivý moment je 40 Nm. Pokud jde o akumulátor, ten pojme 460 Wh, může pomáhat na ujetí 110 km a z 0 na 100 % se nabije za 2,5 hodiny. Asistence je možná do rychlosti 25 km/h (v USA do 20 mph, tedy 32 km/h). Dále tu máme světla vepředu, vzadu i po stranách, která se automaticky rozsvěcují při slabším světle. Cenu novinky nicméně zatím neznáme.