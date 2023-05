Acer uvedl 34" herní OLED monitor Predator X34 V

Na trhu herních monitorů s technologií OLED se objevuje novinka v podobě modelu Acer Predator X34 V. Jde o velmi širokoúhlý 34" monitor s rozlišením UWQHD, tedy 3440×1440 pixelů (poměr stran 21:9). Jeho typický jas dosahuje jen 250 nitů, nicméně lokálně se dokáže rozjasnit až na 1000 nitů (pouze na 3 % plochy). Panel má zakřivení 1800R, dosahuje velmi krátké odezvy 0,1 ms (GTG), podporuje 10bitové barvy a pokrývá 99 % barevného gamutu DCI-P3. Pokud jde o obnovovací frekvenci, přes HDMI porty sice podporuje jen 100 Hz, nicméně přes DisplayPort a USB-C zvládne až 175 Hz, samozřejmostí je synchronizační technologie (VRR) AMD FreeSync Premium. Maximální kontrast je 1M:1.



Novinka má dva 5W reproduktory pro stereo zvuk, podporuje i polohování. Výškově je to ve 120mm rozsahu, náklon je možný od -5° do +20°, do stran jde pak o +/- 20°. Umožněna je i montáž na zeď díky VESA 100×100 mm. Pokud jde o porty, máme tu dva HDMI, jeden DisplayPort 1.4, jeden USB-C s 65W PD, DP-Alt a USB 3.2 hub se dvěma porty downstream a dvěma upstream. K dispozici je také audio jack pro sluchátka. Do prodeje půjde až v listopadu za cenu 1299 EUR (30,5 tisíc Kč).